阿里巴巴与宝马中国合作 提供远程语音查询服务

路透上海12月21日 - 中国互联网巨头阿里巴巴集团(BABA.N)在汽车制造业的朋友圈正不断扩大。阿里巴巴与宝马(BMWG.DE)中国公司宣布，双方将基于物联网进行合作，为宝马用户提供远程语音查询服务。

公司周四新闻稿称，基于宝马的云端互联及阿里云Link平台，车主可以享受数字化体验，在家中使用支援阿里云Link Voice技术的人工智能音箱，轻松通过语音查问汽车当下的状态。

这项“车家场景数字化服务”预计将于明年上半年上线，计划用于宝马在中国销售的所有具备云端互联的车型之上。届时，宝马汽车车主可以通过语音询问汽车的实时续航里程、车窗是否已关妥、目前车门状态等的车辆讯息及状态。

阿里云智联网首席科学家丁险峰表示，“阿里云Link致力于借助物联网和机器智能技术，推动万事万物实现智联网。本次和宝马汽车的合作，希望为用户实现人、车、家三方在数字世界里无缝连接的创新体验。”

此前，阿里巴巴与福特汽车(F.N)正式签署战略合作，共同推进智联网汽车、人工智能、智能移动服务和数字营销等领域的合作。另外，吉利汽车、长安汽车(000625.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等国内汽车大厂亦与阿里巴巴在阿里云等方面展开合作。

目前，阿里巴巴在汽车方面的业务布局包括云计算、人工智能、物联网、汽车作业系统AliOS、高精地图、新零售、汽车金融等。（完）