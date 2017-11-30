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阿里巴巴为共计70亿美元的五档债券定价 市场反响热烈
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2017年11月30日 / 凌晨2点43分 / 1 天前

阿里巴巴为共计70亿美元的五档债券定价 市场反响热烈

1 分钟阅读

路透香港11月30日 - 根据路透看到的债券条款说明书，中国互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)已经为70亿美元多档债券发行定价。此前市场的热烈反响令该公司全线收紧定价。

阿里巴巴发行债券的年限包括5.5年、10年、20年、30年和40年，利率分别较美国公债收益率加码73、108、118、138和158个基点。

阿里巴巴此前的初步定价指引分别为加码100、125-130、140、160和180个基点。

被定价的债券包括2023年到期、票面利率为2.8%的7亿美元债券，2027年到期、票息3.4%的25.5亿美元债券，2037年到期、票息4.0%的10亿美元债券，2047年到期、票息4.2%的17.5亿美元债券，以及2057年到期、票息4.4%的10亿美元债券。

投资者预计需求强劲，据汤森路透旗下IFR报导，认购规模已接近400亿美元。

“阿里巴巴是一家基础稳健的企业，具有主导性市场地位和稳定的正现金流，”法巴资产管理的新兴市场债券投资组合经理Alaa Bushehri说。

“我们预计这批债券发行情况将会不错，因为全球(更确切地说是美国)投资级账户也有买兴。”

他补充称，有一些技术性因素也将有助于这次债券发行，因近几年科技行业的债券供应量相对较少，在过去三年中仅有100多亿美元债券发行。

摩根士丹利(MS.N)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CS.N)、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)是此次发行的账簿管理人。债券评级为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)，与发行人评级相同。(完)

编译 徐文焰；审校 许娜/张涛

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