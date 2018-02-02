阿里巴巴透过中国子公司以知识产权入股蚂蚁金服33%股权

路透上海2月2日 - 中国最大电商企业阿里巴巴集团(BABA.N)周四晚间宣布，透过一间中国子公司，以知识产权入股蚂蚁金服，获得后者新发行的股份，占后者扩大后股本的33%。

阿里巴巴新闻稿称，此项交易是根据双方2014年签署的交易协议进行的。阿里巴巴将向蚂蚁金服转让阿里巴巴拥有的与蚂蚁金服相关的专有知识产权，上述交易安排对阿里巴巴的资金状况不会产生影响。

目前，蚂蚁金服向阿里巴巴支付知识产权和技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%。交易完成后，双方将会终止这一安排。

阿里巴巴集团首席执行官（CEO）张勇表示，“本次交易是我们与蚂蚁金服长期战略合作的重要里程碑。重要的是，持有蚂蚁金服股权，阿里巴巴及我们的股东能更好地分享金融科技行业的增长机会，促进用户规模的增长和用户体验的提升。”

本次交易已获得由阿里巴巴非执行董事组成的委员会、阿里巴巴董事会审计委员会以及阿里巴巴董事会全体董事的批准。瑞信担任本次交易的财务顾问。

国内媒体有报导称，上述交易将为蚂蚁金服未来的上市扫清了障碍。

蚂蚁金服的前身是支付宝，原为阿里巴巴集团旗下公司。为了获得第三方支付牌照，支付宝的股权转给了中国企业浙江阿里巴巴电子商务公司，当时阿里巴巴两大股东雅虎和软银(9984.T)要求支付宝每年向阿里巴巴支付一定收益。（完）