阿里巴巴取得菜鸟网络控股权 承诺向物流业再投150亿美元（更新版）

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路透香港/北京9月26日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)已持有菜鸟网络的控股权，并承诺在未来五年投资1,000亿元人民币(150亿美元)，打造全球物流网络。这凸显出该公司雄心勃勃的海外扩张计划。

阿里巴巴将投资53亿元人民币，把对菜鸟智能物流网络持股从47%提升至51%，从而获得这家亏损关联企业的直接控股权。此举暗示菜鸟网络的估值大约为200亿美元。

目前阿里巴巴正快速扩张其境外电商与物流网络，以令消费者基础更加多元化；这其中包括最近宣布的东南亚直销频道。

阿里巴巴首席执行官张勇周二在声明中说道，该公司对菜鸟网络的承诺和对物流网络的额外投资，展现出公司致力于建设中国和全世界最有效的物流网络。

美国证券交易委员会(SEC)去年对阿里巴巴的会计操作展开调查，菜鸟网络是调查的重点。

阿里巴巴将再获得菜鸟网络的一个董事席位，从而占董事会七个席位中的四席。阿里巴巴称，在本轮融资中向其他投资者发行了更多股票，但未给出更多细节。发行更多股票会影响菜鸟网络的估值。

上述投资也暗示阿里巴巴计划增强对中国国内仓储和配送市场的掌控。随着各企业寻求利用大量有关中国消费者的物流数据，该市场的竞争越来越激烈。

阿里巴巴称，未来五年的150亿美元投资将用于开发其数据技术，并改善其仓储和配送。

据接近阿里巴巴的一位未具名人士称，菜鸟网络目前并未考虑首次公开发行(IPO)。

阿里巴巴和菜鸟网络均未予置评。(完)