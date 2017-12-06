阿里巴巴必须面对IPO之前欺骗股东的诉讼--美国上诉法院

路透纽约12月5日 - 美国一家上诉法院周二重新审理指控阿里巴巴(BABA.N)欺骗股东的诉讼。阿里巴巴被指隐瞒上市前曾收到监管机构关于假货的警告，因此欺骗了股东。

曼哈顿的美国联邦第二巡回上诉法院以3:0的投票结果认定一家下级法院法官裁决不当。该下级法院驳回了阿里巴巴美国存托股份(ADS)和ADS认购期权持有者针对阿里巴巴及其董事局主席马云和其他高管的指控。

阿里巴巴没有立即置评。长期以来外界一直诟病该公司网站是售假者的天堂，其中包括奢侈品。

股东指控阿里巴巴隐瞒了2014年7月16日，也就是该公司250亿美元首次公开发行(IPO)两个月前召开的一次会议的情况。中国国家工商行政管理总局在那次会议上警告称，如果阿里巴巴不能遏制其网站上的卖假情况，将对其课以重罚。

阿里巴巴ADS在2015年1月28日和29日下跌12.8%，此前中国工商总局发报告称阿里巴巴存在售假和出售违禁品等行为。

2016年6月，美国曼哈顿地方法院首席法官Colleen McMahon驳回了这起诉讼，称阿里巴巴在IPO材料中说明了监管风险。

但上诉法院周二的决定表示，原告充分指称阿里巴巴意图欺骗他们。不过该决定不是法律判决。

上述法院称，对投资者来说，中国工商总局(构成的监管)威胁“非常重大”，因为这“要求阿里巴巴在放弃一个重要营收来源或者可能面临巨额罚金这两者之间进行选择，”而选哪一个都可能损及阿里巴巴业绩或IPO的成功。

“鉴于市场对IPO时隐藏的信息披露后的最终反应，这种信息披露可能具有数十亿美元的负面效应，”上诉法院指出。

这起诉讼现在交回到McMahon手中，以进行接下来的程序。

阿里巴巴周二收低0.4%报168.96美元。(完)