阿里巴巴投资约54.5亿入股北京居然之家 持有15%股份

路透上海2月11日 - 中国阿里巴巴集团(BABA.N)周日宣布，向家居建材企业--北京居然之家投资控股集团投资约54.5亿元人民币，持有其15%的股份，在家居领域开启新零售的全新时代。

阿里巴巴表示，上述合作将融合阿里巴巴电商平台优势，以及居然之家丰富的线下资源。阿里巴巴将运用其对消费者的洞察、会员体系、专业的云计算和企业服务体系以及物流平台，来支持居然之家在中国29个省市自治区223家门店的全面数字化升级。

本次阿里巴巴进入家装家居行业，是在继进入服饰百货、快消商超、餐饮美食、家电数码领域后的又一举措。

本月稍早，阿里巴巴集团、文投控股(600715.SS)，以每股51.96元收购万达集团持有的万达电影(002739.SZ)12.77%股份，其中阿里巴巴出资46.8亿元、文投控股出资31.2亿元，分别成为万达电影第二、第三大股东。

北京居然之家投资控股集团1999年成立，是以家居为主业，以家庭大消费为平台，业务范围涵盖室内设计和装修、家具建材销售、商业会展、金融服务、食品超市、院线餐饮、城市综合体开发等领域的大型商业连锁集团公司，2017年销售额超过600亿元。(完)