阿里巴巴“双11”销售额1682亿元 较上年增39%

路透上海11月12日 - 中国最为盛大的网络购物节--“双11”周日凌晨落下帷幕,阿里巴巴(BABA.N)宣布今年双11购物节全平台成交额超过1,682亿元人民币，较上年增39%，其中移动端成交占九成，上年为82%。

天猫平台共有14万商家参与本次购物节，其中167个商家当日成交超过1亿元，17个商家超过5亿元,6个商家超过10亿元。

双11当天,有225个国家和地区的消费者参与抢购商品，通过支付宝交易的笔数达14.8亿笔，较上年增长41%，交易峰值达到25.6万笔/秒。而物流方面，菜鸟网络共接获8.12亿笔快递包裹。

如同往年一样，今年天猫双11启幕后，即全面刷新纪录，开场3分01秒成交即突破一百亿，较去年同期用时少一半多；9个小时后，总成交突破一千亿元；13个小时10分钟后，天猫双11的成交额即超过去年全天的1,207亿元。

双11购物节已不单是阿里巴巴一家的节日，京东(JD.O)、苏宁易购、小红书、网易考拉等国内一批电商平台一同参与这个年度最大的电商节。据京东方面披露，自11月1日启幕至11月11日24点，在京东平台上累计下单金额达1,271亿元，再创新纪录。

据国内最大品牌电商代营企业--宝尊透露，今年双11其代营的140多个品牌，在双11期间的订单量超过1,200万，同比增长87%；全部品牌成交49.9亿元，占去年全年成交的近一半。今年有越来越多的代营品牌加入“亿元俱乐部”，其中耐克品牌店成交量超过10亿元，还有10家店铺成交额破一亿。

国内媒体周日引述大数据公司星途数据的统计结果，今年双11，各大电商平台总销售额达2,539.7亿元，产生包裹13.8亿个。通过对20家B2C电商平台进行监测，在双11销售额方面，天猫占比达66.23%，京东占21.41%，苏宁易购占比4.34%,亚马逊和唯品会分别占1.95%和3.43%。（完）