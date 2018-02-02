焦点：阿里巴巴季度营收优于预期 并将获得蚂蚁金服的33%股权

路透2月1日 - 中国最大电商企业阿里巴巴集团(BABA.N)周四公布，第三季营收增加56%，优于分析师预期，摆脱了外界对整体市场放缓的担忧。它还上调了2018年的财测。

该公司并表示，将获得从事支付服务的关联企业蚂蚁金服的33%股权。这对于蚂蚁金服的首次公开发行(IPO)计划是重要一步，该公司2016年估值为600亿美元。

常驻北京的分析师李成东表示，这不是秘密，大家都知道蚂蚁金服将会进行IPO，(买进这些股权)只是上市前他们必须做的事情而已。

蚂蚁金服经营着规模庞大的网络支付系统支付宝，与蚂蚁金服更紧密地捆绑在一起，将有助于阿里巴巴在其核心的电子商务领域应对竞争对手。分析师预期，竞争将会开始给阿里巴巴的成长带来压力。

但阿里巴巴总是让那些预期落空。

阿里巴巴10-12月营收增至830.3亿元人民币(131.9亿美元)，优于汤森路透调查的28位分析师的平均预估798亿元人民币，上年同期为532亿元人民币。

阿里巴巴还将其2018年营收增幅预估区间调升至55-56%，之前的预估增幅为49-53%。

根据修订后交易协议，阿里巴巴将向蚂蚁金服转让阿里巴巴拥有的与蚂蚁金服相关的专有知识产权，以获得蚂蚁金服新发行的股份。目前，蚂蚁金服向阿里巴巴支付知识产权和技术服务费，金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%。交易完成后，双方将会终止这一安排。

阿里巴巴并称，上述交易安排对阿里巴巴的资金状况不会产生影响。

阿里巴巴集团首席执行官张勇表示，重要的是，持有蚂蚁金服的股份，可以使阿里巴巴及股东更好地分享金融科技行业的增长机会，促进用户规模的增长和用户体验的提升。

美富律师事务所和金杜律师事务所为阿里巴巴独立委员会的法务顾问，瑞信为财务顾问，普华永道为税务顾问。

Wachtell、Lipton、Rosen & Katz律师事务所、盛德国际律师事务所和方达律师事务所为蚂蚁金服的法务顾问。

阿里巴巴第三季营收往往会偏高，受益于光棍节11月11日的购物狂欢。公司去年这一天的营收创下254亿美元的纪录高位。

公司第三季核心电商事业营收同比激增57%，成为732.4亿元人民币。

分析师李成东表示，阿里巴巴平台用户增长速度放缓，阿里巴巴愈发仰赖收购以求增长。

第三季可归属于股东的净利同比成长35%，至240.7亿元人民币。汤森路透对分析师所做调查预估为215亿元。

扣除一次性项目，阿里巴巴每股获利10.61元人民币，略低于汤森路透I/B/E/S对分析师所做调查预估的10.66元。

公司第三季云计算业务营收飙升104%，增速略高于前季。

阿里巴巴股价周四收低5.9%，成为192.22美元。(完)