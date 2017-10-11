阿里巴巴成立全球研究院达摩院 砸150亿美元用于研发活动

路透北京10月11日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)成立达摩院，将在全球各地建立实验室，并引入更多高校教授参与其中，未来三年投入150亿美元进行基础科学研发。该公司正与全球电商、物流及云技术方面领先的企业展开竞争。

该公司在周三发布的一份声明中称，阿里巴巴达摩院将在中国、以色列、美国、俄罗斯和新加坡建立八个研究中心，并聘请100名研究人员参与人工智能(AI)、量子计算和金融科技的研究。

“相信...阿里巴巴研究院和达摩院，一定在不久的未来，看到个世界级领先的研究院，”该公司首席技术官张建锋表示。

阿里巴巴及其关联企业过去一年迅猛扩张，成为美国电子零售商亚马逊(AMZN.O)、以及全球支付、云技术及物流企业的直接竞争对手。

自去年以来，阿里巴巴已投资约20亿美元收购新加坡零售商Lazada.com的大部分股权，与其关联企业蚂蚁金服一道在东南亚创建电子商务中心网络。

蚂蚁金服还斥资12亿美元收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)。该交易仍在等待审批，有批评人士称，交易对美国国家安全构成威胁。

除了在加州的现有数据科学研究实验室之外，阿里巴巴自2016年以来还在欧洲、美国、中东、澳洲、日本、印度和印尼设立了新的数据中心。

在阿里巴巴进行上述投资之际，中国政府也在将国家资金优先投向 量子计算、人工智能和大数据，敦促地方政府、大学、军方和民营企业在发展中国仍落后于发达国家的先进科技领域发挥更大的作用。

阿里巴巴称，公司目前拥有25,000名在职工程师，上述新的研究基础设施将帮助公司实现20年内客户人数达到20亿的目标。(完)