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2017年11月3日 / 凌晨3点52分 / 1 天前

焦点：阿里巴巴收获出色一季 营收优于预期并上调全年财测

1 分钟阅读

路透北京11月2日 - 中国电商企业阿里巴巴(BABA.N)周四公布7-9月当季受线上销售强劲增长的驱动，季度营收增长61%，优于市场预期。公司表示收获了“一个出色的季度”，并上调全年业绩预估。

资料图片：2010年3月，杭州市郊，阿里巴巴总部的企业标识。REUTERS/Lang Lang

良好的季度业绩表明，公司在电商领域竞争日益激烈之际，通过投资商场和店铺，向线上零售这一核心领域以外积极进行扩张，并取得了成功。

阿里巴巴集团首席执行官(CEO)张勇表示，近期公司进军线下服务领域，且达成数宗实体方面的交易，这些都对当季的增长作出贡献。

他表示，阿里巴巴收获了一个出色的季度，通过新零售战略对线上和线下业务进行的整合正在初见成效。

阿里巴巴股价今年已上涨一倍多，周四收盘跌0.68%，至184.81美元。

该公司公布，7-9月营收551.2亿元人民币(83.4亿美元)，接受路透调查的分析师此前预期为522亿元人民币。

归属股东的净利同比增加逾一倍，增132%至177亿元人民币。分析师的预期为增加50%左右。

**市值超过亚马逊？**

“阿里巴巴有很多亮点，包括海外业务和云计算业务的增长，”北京的科技行业分析师Li Chengdong表示，但他同时提醒称这种增长是庞大支出促成的。

阿里巴巴第三季投资额为257亿元人民币，上年同期为57亿。

“以后阿里巴巴的市值可能超过亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)，”Li表示。

阿里巴巴还上调2018财年营收增幅预测至49-53%，因最近对菜鸟网络进行整合。此前预计为增长45-49%。

阿里巴巴第二财季业务表现可能比较和缓，因为要准备一年一度的双11活动。双11期间的商品销量比美国黑色星期五和网络星期一销量总额还高。

阿里巴巴预计核心电商业务营收触及464.6亿元人民币，较上年同期增长63%。阿里巴巴旗下的天猫商城和淘宝网主导着中国的网络零售市场。

阿里云计算业务营收为30亿元人民币，增长99%，但低于上年同期130%的增速。(完)

编译 王琛/王灿/王丽鑫；审校 郑茵/徐文焰

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