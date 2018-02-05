阿里巴巴、文投控股以每股51.96元收购万达电影12.77%股份

路透北京2月5日 - 中国大连万达集团周一表示，阿里巴巴集团(BABA.N)、文投控股股份有限公司(600715.SS)今日与万达集团在北京签订战略投资协议，阿里巴巴、文投控股以每股51.96元人民币收购万达集团持有的万达电影(002739.SZ)的12.77%股份。三家企业承诺所持万达电影股票至少锁定两年。

万达网站新闻稿称，其中阿里巴巴出资46.8亿元、文投控股出资31.2亿元，分别成为万达电影第二、第三大股东，万达集团仍为万达电影控股股东，持有48.09%的股份。两家战略投资者将利用自身优势与万达电影开展全面战略合作。

“转让万达电影股份主要是为万达电影引进具有战略价值的股东，并非单纯回笼资金，相信两家战略投资者与万达电影之间的互补效应，会对万达电影长期利好。”新闻稿称。

新闻稿并称，阿里巴巴将利用大数据及内容网络平台，支持万达电影发展。文投控股将与万达电影在院线加盟、影院广告等业务方面开展全面合作，文投集团利用丰富的土地和旅游资源与万达集团开展文化旅游合作。

新闻稿显示，万达电影2015年1月A股上市，拥有中国规模最大的电影院线，已形成电影放映、发行、广告、时光网平台、游戏等业务板块。2017年营业收入132亿元，会员数量突破1亿；拥有直营影院516家，4,571块银幕，约占全国电影票房市场14%的份额。

阿里巴巴于2016年10月正式组建阿里巴巴文化娱乐集团，包括阿里影业、优酷、UC、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、大麦网等业务版块；文投控股的控股股东是北京市国有企业--文化投资发展集团，为首都文化创意产业核心投融资平台，在电影产业已投资耀莱影城、怀柔影视基地、环球影城等项目。（完）

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