阿里巴巴集团进驻雄安 合作打造未来智慧型城市--报载

路透北京11月9日 - 中国电子商务巨头--阿里巴巴集团(BABA.N)及其关联企业蚂蚁金服周三与雄安新区签署战略合作协议，将在云计算、物联网、人工智能、智慧物流、金融科技等领域推进全面合作，打造以云计算为基础设施、物联网为城市神经网络、城市大脑为人工智能中枢的未来智能城市。

中国证券报周四报导并称，阿里巴巴集团同时宣布三家子公司已在雄安完成注册，分别为阿里巴巴雄安技术有限公司、蚂蚁金服雄安数字技术有限公司和菜鸟雄安网络科技有限公司。

报导指出，在云计算基础设施层面，将结合数据思想和阿里巴巴计算能力，推进“数字雄安”项目建设；物联网技术构建交通、能源、供水等民生基础设施的“神经网络”。

借助阿里开发的“ET城市大脑”，雄安新区将实现城市交通、能源、供水等民生基础设施“神经网络”的连通。

“阿里巴巴将拿出最先进的技术实力和创新资源，将雄安新区打造成未来城市的标杆和中国样本。”阿里巴巴董事局主席马云说。

中国国务院今年4月初决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

上海证券报同日亦报导称，雄安新区与蚂蚁金服将推进在金融云、区块链、生物识别、金融智能、风控安全等领域合作，推进普惠、信用、绿色金融服务落地，将雄安新区打造成数字金融生活示范城市，创建数字城市标杆。

在智慧物流方面，菜鸟网络将在雄安新区打造数字、共享、绿色的新物流生态，机器人将成为人类的好伙伴，算法将提升物流运行效率。（完）