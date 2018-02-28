阿里巴巴寻求收购食品配送平台饿了么--股东

路透上海/北京2月27日 - 饿了么一股东周二在一份文件中称，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)正在洽购食品配送平台饿了么，不过尚未达成协议。

华联股份(000882.SZ)称阿里巴巴正在与Rajax讨论增加持股事宜。Rajax拥有并运营饿了么。阿里巴巴目前持有饿了么约四分之一股权。

“阿里巴巴最近与Rajax所有拥有者进行了接洽，表示购买意愿，”Rajax股东华联在回应当地媒体对收购的报导时称。华联拥有Rajax 2%的股份。

“不过，公司目前尚未签署任何将Rajax股权转让给阿里巴巴的协议。像股权转让的价格、时间、数量以及方式这些关键问题，仍然在讨论当中，”华联表示。

两位了解相关计划的人士称，阿里巴巴本周提出收购饿了么所有股权的提议。一位人士表示，协商目前处于初步阶段，若能达成协议，阿里巴巴可籍此利用饿了么的注册送餐团队。

彭博周一报导，阿里巴巴将买断科技巨头百度(BIDU.O)等其他投资者持有的饿了么股权，这将有助于改进其送货上门的服务，同时与美团-大众点评的送餐服务竞争也将更趋激烈。

中国的上班时间未到，阿里巴巴方面没有立即回应置评请求。(完)