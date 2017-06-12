浙数文化与阿里云签约合作 提升云计算业务服务能力

路透上海6月12日 - 中国浙报数字文化集团股份有限公司(600633.SS)上周六公告称，近日其与阿里巴巴集团(BABA.N)旗下阿里云签署框架合作协议，约定双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。

根据协议，双方将共同建设云计算服务平台。阿里云提供阿里云飞天计算模块，提供技术与人才支撑；浙数文化“富春云”数据中心提供云服务基础设施。双方共同规划建设“媒体云”、“医疗云”、“体育云”等行业云及专业云，通过试点辐射全国，争取在全国占有领先地位。

另外，双方将共同推进浙江省中小企业上云工程，在充分降低企业上云成本与安全顾虑的前提下，推动更多的浙江企业上云；共同推进 “阿里云学院”人才培训计划，共同为浙江培养培训更多的大数据与云计算的高端技术人才，浙数文化旗下浙江乌镇大数据产业园建成之后，“阿里云学院”将以此作为重点培训基地。

浙数文化称，公司已初步构建互联网数据中心、大数据交易中心、大数据产业基金和大数据创客中心的“四位一体”大数据产业生态圈，将开展包括主机托管、宽带租用和云计算服务等一系列大数据基础和增值服务。

本次协议签订将增强双方在云计算业务上的深度合作，有利于对接优势资源，提升公司大数据业务的市场占有率和品牌影响力，加快推进公司大数据产业布局，从而增强公司整体盈利能力。

另据上海证券报周一报导，在周末召开的上海云栖大会上，阿里云宣布除与浙数文化达成合作，还与宝信软件(600845.SS)达成战略合作。宝信软件和阿里云将探讨运用云计算及大数据领域先进、成熟的技术架构和产品，在采购、销售等电商领域，共同搭建以客户为中心、具备互联网架构的工业品电商平台。

浙数文化上周五收报18.12元人民币，过去一个月累计下跌3.3%。（完）