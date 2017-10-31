科技产业：谷歌决定放弃自动驾驶汽车人为介入功能，让乘客乖乖当乘客

路透美国加州亚特华德10月30日 - Alphabet旗下自动驾驶汽车部门Waymo的执行长John Krafcik周一表示，该部门将放弃开发在危险场景下让驾驶员接手操控汽车的功能，因为自动驾驶的可靠性容易让驾驶员分心，根本没有准备好接手驾驶汽车。Alphabet是谷歌(Google)母公司。

此前在硅谷进行的试验显示，汽车以每小时高达56英里(90公里)的速度行驶时，乘客在打盹、化妆或玩手机。这个试验促使该公司做出上述决定。

其他研发自动驾驶汽车的公司也都有类似功能，但要求驾驶员在比较复杂的情况下接管汽车的驾驶。Waymo原本也有此打算。

Krafcik周一对参观该公司试验场地的记者表示，“我们发现这样很吓人，因为乘客已经不了解当时的情况，所以很难接手驾驶。”

并称，看了自动驾驶汽车试验时车内录下的视频，该公司确定这种发出提示音后让驾驶员接手的系统并不安全。

上述视频在2013年试验时录制，当时谷歌的员工在方向盘前。Waymo发言人Lauren Barriere称，这些视频在周一的活动之前一直没有公开。

Krafcik说，打盹儿事件发生几天后，公司决定专注于研发不需要人为介入的技术。此后该公司开始反对在自动驾驶和人工驾驶之间进行切换。

“我们的科技全面掌控汽车驾驶，让乘客就当乘客，”该公司在本月的报告中称。(完) (编译 李春喜 审校 刘秀红)