美股业绩：Alphabet季度获利骤降27.7%，因欧盟27亿美元罚金支出

路透7月24日 - 谷歌母公司Alphabet周一公布季度获利骤降27.7%，因之前宣布的欧盟对谷歌分支处以27亿美元罚款的相关支出。

上月欧盟反垄断当局对Alphabet旗下的谷歌课以24亿欧元(27亿美元)的创纪录罚金，因其偏袒自家的购物服务。欧盟就谷歌搜寻与智能手机操作系统的主导优势进行三项调查，第一项裁决俨然是下马威。

Alphabet在盘后交易中下挫近3%，至969美元。在常规交易时段小幅收高。

截至周一收盘时，Alphabet年内迄今上涨了接近26%。

截至6月30日的第二季，公司合并营收上升约21%，至260.1亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为256.5亿美元。

营收受到对移动设备和公司旗下视频服务YouTube的广告需求强劲提振。

谷歌的广告营收上升18.4%，至226.7亿美元。

谷歌的广告营收面临来自Facebook Inc日趋白热化的竞争。

根据研究公司eMarketer，预料谷歌2017年在全球范围的净数码广告营收为约737.5亿美元，较上年同期跳升17.8%.

期内点击付费广告增加52%。根据FactSet StreetAccount，分析师的平均预期为增长35.2%。

点击付费广告在第一季增长44%。

包括Pixel智能手机、Play Store和云业务等谷歌其它业务的营收增长42.3%，至30.9亿美元。

公司第二季净利下跌至35.2亿美元，合A级和B级普通股以及C级资本股每股收益为5.01美元，去年同期分别为48.8亿美元和7美元。

分析师原本预期第二季每股收益4.49美元。

公司在第一季调整了报告业绩的方法，关注普遍接受会计 原则(GAAP)的获利，而不是非-GAAP业绩。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)