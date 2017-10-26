Alphabet第三季移动广告收入劲增 股价盘后跳涨（更新版）

(新增分析师评论和细节)

路透10月26日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)周四公布，广告收入强于预期且营业利润率亦有提高。该消息推动其股价在盘后上涨，移动端用户广告投放成本大幅上升的忧虑并未引起投资者过多关注。

该公司股价盘后上扬将近3%至1,020美元，今年以来累计上涨25%。

Alphabet第三季度营收跳增24%至278亿美元，高于分析师平均预估的272亿。获利为67亿美元，合每股盈余9.57美元，也远超华尔街预估。

和许多科技企业一样，Alphabet最近几年的成长势头很猛，因广告业务从传统媒体流向互联网，不断增多的数字(数位)产品吸引消费者纷至沓来。

由于不断增强的市场主导地位和在网络传播中日益扩大的影响力，公司面临政治方面的压力，尤其是来自欧洲的压力，但这些问题尚未损及利润。

今年第三季，Alphabet连续第15次录得双位数的营收同比增长。公司主要业务部门--谷歌(Google)的广告收入占到公司总营收的绝大多数。

随着谷歌向苹果(AAPL.O)和其他将谷歌搜索整合入移动产品与服务中的公司支付的广告收入分成越来越高，投资者也愈发担心针对移动端用户投放广告的成本大幅上升。

这些成本被称为分享予网路伙伴的收入(TAC,traffic acquisition costs)，谷歌第三季的TAC大增54%，占广告营收的12%。不过分析师表示，营收增长与成本控制缓和了TAC增加的影响。

“对TAC的关注过头了--它是谷歌为掌控广告生态系统所作的重大投资，”Arete Research的Richard Kramer说。

谷歌的“其他营收”也稳步增长；这块业务包括Pixel智能手机和Home扬声器等硬件，以及云计算业务。该公司第三季非广告业务营收较上年同期大增40%至34亿美元。

谷歌通过大数据中心提供企业计算服务的业务在迎头赶上亚马逊网络服务公司。谷歌没有详细列明云业务营收，但Jefferies的分析师估计，谷歌云平台在公司“其他营收”中所占比例约为15%。

谷歌还在尝试以Pixel在高端智能手机市场与苹果展开较量。谷歌的Android操作系统已经成为大多数苹果以外智能手机的主流操作系统。然而该公司第二代Pixel上周面市并不顺利，公司正就用户对这款手机的烧屏和通话质量不佳问题进行调查。(完)