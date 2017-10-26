Alphabet第三季营收跳增24% 受助于移动广告收入增长强劲

路透10月26日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)周四公布第三季营收跳增24%，受助于移动广告收入强劲。

Alphabet在盘后交易中上扬近3%，至1,020美元。今年迄今已累积上涨25%。

截至9月30日的第三季，公司合并营收升至277.7亿美元。广告收入急增21.4%，至240.7亿美元。

根据研究公司eMarketer，预计该公司今年的全球数字广告净营收将达约724.2亿美元，较去年跳增15.7%。

期内点击付费广告增加47%。根据数据分析公司FactSet，分析师的平均预期为增长46.1%。

Alphabet的总体流量获得成本增加31.6%。

包括Waymo自动驾驶汽车、谷歌Fiber、温控器制造业务Nest以及生命科学公司Verily在内的“Other Bets”业务部门的亏损从8.61亿美元收窄至8.12亿美元。

公司第三季净利增至67.3亿美元，合A级和B级普通股以及C级资本股每股收益9.57美元，去年同期分别为50.6亿美元和7.25美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计ALPHABET第三季每股收益为8.33美元，营收为272亿美元。(完)