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（更正）阿尔斯通与西门子签署协议合并铁路业务 迎战中车竞争
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#国际财经
2017年9月27日 / 早上8点08分 / 22 天前

（更正）阿尔斯通与西门子签署协议合并铁路业务 迎战中车竞争

1 分钟阅读

(更正：因译文有误，第六段改为“这些业务的营收共计153亿欧元”，非“两家公司营收共计153亿欧元”)

路透慕尼黑/巴黎9月26日 - 德国工业集团西门子(SIEGn.DE)和法国阿尔斯通(ALSO.PA)周二达成协议合并双方铁路业务，创造出一家欧洲一流水准的企业，以便更好地迎战中国中车(601766.SS)挺进国际的竞争。

西门子将在这家合资公司持股50%再多加几股；新公司执行长则由阿尔斯通的Henri Poupart-Lafarge担任，这有助反击有关法国再次放弃一家全国工业楷模的批评。

非执行董事长人选将由西门子任命。

对法国总统马克龙来说，这份框架协议是法德工业的突破性进展，但已激怒了政界反对派人士。协议还需获得阿尔斯通股东及监管机构的批准，

法国财长勒梅尔周二表示政府欢迎这项合作计划，称该计划将保护法国工作岗位。

西门子和阿尔斯通运输事业横跨法国TGV和德国ICE高速火车，以及讯号和铁路技术。这些业务的营收共计153亿欧元(180亿美元)，息前和税前获利为12亿欧元。

西门子执行长Joe Kaeser表示，该合并案在许多方面释出强劲讯息...长期来看，双方在铁路行业创造了一个新的欧洲冠军。

阿尔斯通的Poupart-Lafarge表示，“今天是阿尔斯通历史上的关键时候，确认了其作为铁路业整合的平台地位。”

西门子将获得合并后公司新发行的股票，相当于阿尔斯通股本和权证的50%，使其最终能另外获得2%的阿尔斯通股票。

不过，西门子和阿尔斯通在双方的声明稿中表示，该交易案要求西门子在完成交易后的四年内，在阿尔斯通的持股不得超过50.5%，另外还包括了“某种程度的治理，以及组织和工作上的保护”。

两家公司表示，阿尔斯通董事会、西门子监察董事会及阿尔斯通股东布伊格集团(Bouygues)一致通过该交易案。(完)

编译 张若琪/戴素萍 审校 李婷仪

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