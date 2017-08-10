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企业并购：荷兰Altice与其美国子公司考虑收购特许通讯--消息人士
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2017年8月10日 / 凌晨2点48分 / 4 天内

企业并购：荷兰Altice与其美国子公司考虑收购特许通讯--消息人士

路透新闻部

1 分钟阅读

路透8月9日 - 消息人士周三告诉路透，荷兰电信企业集团Altice NV及其美国有线电视子公司正在初步拟定对特许通讯(Charter Communications)的收购要约。

若收购特许通讯的交易达成，Altice创始人、亿万富翁Patrick Drahi将能够让其商业模式在美国开花结果。Drahi的发家之道是通过举债进行并购，然后迅速削减成本来提高公司获利。

该消息发布后，特许通讯股价周三上涨2.9%，收于400.90美元。Altice USA Inc收盘微升0.04美元至31.09美元。

为收购特许通讯或者特许通讯与Altice USA合并找到资金支持，将是Drahi面临的一大挑战；据美国《富比士(福布斯) 》杂志，Drahi的资产净值为140亿美元。即便不考虑收购溢价，特许通讯包括债务在内的价值超过1,800亿美元，而Altice NV和Altice USA的市值分别为320亿欧元和230亿美元，并且债务与市值总和相差无几。

一位消息人士称，Altice正在与银行磋商，通过现金和股权为交易融资。

Altice NV、Altice USA和特许通讯未予置评。

Altice USA目前是美国第四大有线电视提供商。购买另一家有线电视公司，将使其有机会扩大规模，并节省节目制作和基建投资等相关成本。(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)

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