（更正）亚马逊澳洲分支上架货品不全 澳零售股股价大涨

（更正12月5日发稿：因译文有误，内文第二段改为“消费者反应并不热烈，也减轻了澳洲市场对于亚马逊可能消灭本地实体零售商的担忧”，非“并力图消除澳洲市场对于其可能消灭实体零售商的担忧”）

路透悉尼12月5日 - 亚马逊(AMZN.O)澳洲分支周二开始接受下单，终结了外界对亚马逊到底几时将在澳大利亚开张的臆测。而在对于亚马逊货品内容有限和价格不具竞争力等抱怨之声中，澳洲零售类股上涨。

澳洲市场对亚马逊上线冷淡以对，暗示对于亚马逊这个市值5,500亿美元的新进业者而言，要想在全球第十二大经济体站稳脚跟，还需要削减利润率并扩大选货范围。消费者反应并不热烈，也减轻了澳洲市场对于亚马逊可能消灭本地实体零售商的担忧。

尽管亚马逊澳洲分支出售的商品价格总体来说还算有竞争力，但分析师发现一些商品的售价要比亚马逊美国网站上卖的更贵。比如亚马逊上苹果iPhone 7 Plus的售价是1,345澳元(1,027.71美元)，而竞争对手JB HiFi Ltd (JBH.AX)的售价则为1,199澳元。

“相比于零售商，亚马逊的许多商品都没有便宜太多，”Vertium Asset Management资产组合经理Daniel Mueller说。

“零售商类股大涨。因为认识到亚马逊不会干掉澳洲零售商，至少现在还不会。”

JB HiFi和规模较大的电子产品零售商Harvey Norman Holdings (HVN.AX)股价双双上扬5%，扳回自亚马逊4月宣布澳洲计划以来录得的大部分跌幅。大盘下滑0.2%。

顶级百货公司运营商Myer Holdings (MYR.AX)涨2%，但4月以来的跌幅仍超过25%。周二Myer和亚马逊都在出售澳洲时装品牌Sass & Bide的衣服，但Myer有78款在售，亚马逊只有八款。

官方数据显示，经历数月低迷需求之后，澳洲10月经季调零售销售较前月回升，这也鼓舞了澳洲零售商类股。澳洲零售业规模为3,000亿澳元，其中网上销售占比不到10%。

花旗分析师团队对亚马逊在澳洲初步布局的形容是“东拼西凑”，并在客户报告中补充道，“我们预计亚马逊在这个圣诞季不会对澳洲零售商构成危害。”

券商Martin Currie Australia消费品行业分析师Jim Power表示，虽然亚马逊关注价格、商品种类和客户体验，但他们的澳洲首秀“并没有那么引入注目。”

截至周二，在亚马逊注册的澳洲卖家也是局限于向海外发送商品，该公司目前在澳洲没有仓储设施。这也意味着澳洲人还要等待更长一段时间并且要支付更高的运费。

公司目前在墨尔本市郊设立了一个大型物流仓库。

亚马逊希望能将运送时间缩短到一天，而澳洲人口分散将成为一个严峻的挑战。澳洲邮政周二确认，其成为亚马逊的主要运送合作伙伴，符合外界的普遍预期。

亚马逊澳洲区经理Rocco Braeuniger在声明中称，随着时间推移，该公司将赢得澳洲顾客的信任，并且创造“数以千计的新岗位。”

Braeuniger未立即对澳洲业务的启动置评。(完)