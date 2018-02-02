焦点：假日季强劲表现助亚马逊第四季业绩超预估 股价盘后涨逾5%

路透2月1日 - 在线零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布，其在冬季的假日季营收大增，获利超出预估，因为该公司旗下的Prime收费会员服务吸引到数以百万计的新客户，而且美国税改也提升了公司净利。

亚马逊股价在盘后大涨逾5.6%，此前在纳斯达克市场收低4%。

亚马逊通过使用快速商品递送、在其网站独家播放电视节目、以及在搭载语音服务Alexa的设备等新技术领域布局，来赢得并留住消费较高的Prime会员。该公司去年以137亿美元收购全食超市(Whole Foods Market)，也在帮助其夺取食品杂货市场份额。

“我们对2017年Alexa的预期非常乐观，而且我们远远超过了预期。这种量级的惊喜不常见，我们会在这方面加大投入，”亚马逊创始人及执行长贝佐斯(Jeff Bezos)在声明中称。

这家全球最大的线上零售商称，截至12月31日的第四季，净利增长逾一倍至18.6亿美元，每股盈余为3.75美元，这部分归功于12月通过的税改法案带来的7.89亿美元的好处。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预测是每股盈余仅为1.85美元。

“这对亚马逊而言是又一个火爆的季度，”GBH Insights分析师Daniel Ives称。“该公司的零售实力令人惊叹，其在假期季斩获颇丰，似乎在所有电商假期季营收中占到50%左右。”

正如预期那样，美国感恩节前至元旦这一假期季，营收创亚马逊史上最大。该季营收增长38%至605亿美元，也超过预期。

该公司送货快捷，譬如像两小时Prime Now服务，帮助其赢得了想避开假期季大卖场拥挤不堪情况的购物者。亚马逊称，上季Prime Now一周的注册人次就超过400万，会员费收入增长49%至32亿美元。

Cowen & Co分析师称，本季度该数字料上升，部分原因是亚马逊最近上调了Prime会员月费，此举影响到约30%的会员。估计有约6,000万、或近半数美国家庭是Prime会员。

为大企业处理数据和计算的Amazon Web Services(AWS)业务营收增长45%至51亿美元，亦高于分析师预期。

**股价跑赢标普500指数**

亚马逊股价自第四季初以来上涨近50%，超过标普500指数12%的升幅。

亚马逊股价估值高于一些同业。例如，其市盈率(本益比)是微软(MSFT.O)的近12倍。

亚马逊称，预计当前季度营业利润介于3-10亿美元之间。根据分析公司FactSet Street Account，分析师预期为15亿美元。

“营收和利润率远超预期，成本控制也非常不错，这就是大家关注的，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter称，“显然2018年他们将大幅提高支出。”(完)