独家：亚马逊与场馆所有方洽谈 拟在美国提供票务服务--消息

路透纽约/旧金山8月10日 - 四名消息人士对路透称，亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)正在寻求与美国场馆所有者合作提供票务服务。此举可能削弱Ticketmaster对获利丰厚的票务业务的掌控。

如果亚马逊取得进展，将是这家全球最大的在线零售商利用其庞大的客户基础、技术优势以及议价能力，改变一个巨大市场的格局的最新努力。

亚马逊认为进攻美国票务市场的时机成熟。消费者不喜欢订票费，场馆所有者、体育联盟和各个团队寻求提高销量，希望有更多分销商出售他们的门票。

提供票务服务也是吸引人们加入亚马逊高端购物俱乐部的另一手段。对于音乐表演和体育团队来说，通过亚马逊出售门票或可帮助提高销量。

Live Nation Entertainment (LYV.N)旗下的Ticketmaster，是目前美国许多顶级场馆高端票的独家经销商。由于Ticketmaster与美国主要体育馆、体育场和音乐厅等场馆的运营商关系很硬，潜在挑战者根本不是它的对手。

据其中一位在英国自己开有场馆的消息人士称，亚马逊在英国有成功的票务销售经验，自2015年便开始销售伦敦西区剧院演出的门票，在一些演出中卖出的票数甚至还超过了Ticketmaster。对英国场馆来说，拥有一家独家票务商并不那么常见。

亚马逊未回复置评要求。Live Nation未予置评。

Live Nation股价周四在公布季度财报后一度上涨逾12%，但在路透报导发布后削减涨幅，并短暂跌至平盘下方。之后该股回升，终场收高5.6%，成交量为2014年6月以来单日最高水平。亚马逊股价收低2.6%。

据知情人士透露，亚马逊曾与Ticketmaster洽谈过合作，以此作为进入美国票务市场的一个潜在途径，但在谈到由谁来控制消费者数据的问题时，商谈便陷入停滞了。

票务业务将可能为亚马逊赚到钱，从以往记录来看这项业务并不总是盈利。据研究公司BTIG，2016年Ticketmaster从各种活动门票的首次销售中获得16亿美元营收。该数据未包含门票转手出售的营收，BTIG预计这部分营收有2.5亿美元。(完)