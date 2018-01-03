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焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
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January 4, 2018 / 12:00 AM / 更新于 15 hours ago

焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额

2 分钟阅读

路透旧金山1月3日 - 分析师指出，亚马逊(AMZN.O)和Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下谷歌在假日购物季期间给虚拟助理音箱(virtual assistant speaker)的折扣太大，以至于每卖出一件就可能亏损数美元，这突显了他们采取的策略与正在筹备推出智能音箱HomePod的苹果截然不同。

2017年5月25日，美国纽约，时代华纳中心亚马逊实体书店里展示的Echo Dot。REUTERS/Shannon Stapleton

亚马逊和谷歌将他们的最小版智能音箱Echo Dot和Home Mini的美国节日售价从50美元降至只有29美元。中级版价格只略高于58美元。

苹果未能按最初计划在2017年交付定价349美元的智能音箱HomePod，称将在2018年初上市开卖。

分析师称，苹果希望HomePod本身能带来利润，并支撑其每月收费9.99美元的苹果音乐订阅业务。苹果的语音助理Siri有可能将重点放在推荐新歌上。

与此同时，亚马逊和谷歌期望用可以引发冲动购买的价格，让消费者体验它们各自的数字助手Alexa和Google Assistant，进而锁定顾客并从后续商品销售和顾客购买习惯的数据中获利。

Home Mini和Echo Dot的音质比不上HomePod，但消费者可能认为，已经拥有一台音箱后，再购买更高档、更昂贵苹果音箱的需求下降。假日期间，亚马逊和谷歌的中档音箱打折后低至79美元。

“这种定价很适合消费者，对苹果不利，”IHS Markit资深分析师Paul Erickson表示。

一些消费者可能认为30美元的音箱很便宜，扔掉也不可惜，不会构成购买苹果音箱的阻碍。

亚马逊不愿就Echo音箱置评，但在新闻稿中称，假日期间Echo Dot的销量达到数百万部，成为其网络商店中最畅销的产品。

    谷歌并未透露Home Mini的销量数据，但Google Home发言人Nicol Addison称，公司对假日季的表现十分满意。谷歌向购买新款Pixel 2智能手机的顾客附赠了该设备，并在沃尔玛、塔吉特(Target)和百思买(Best Buy)上以29美元的价格出售。

    对于智能音箱，亚马逊在除中国以外的新兴市场上占据主导，谷歌则紧随其后。不过智能音箱的销售额尚不足以影响其中任一家公司的财报。

    分析师估计，这两家公司在智能音箱的销售上都有小幅亏损，或是不赚不赔。

    据ABI Research的分析，Echo Dot组件大约值31美元。谷歌Home Mini组件的成本大约为26美元。其中并不包含耳机、运送和其它开支成本，这就意味着折扣版可能是亏本出售。

    “苹果有点麻烦了，”国际数据资讯(IDC)高级研究分析师Adam Wright说道，他估计截至数周前，全球范围内已安装大约3,500万部智能音箱，其中不包括美国圣诞季的销量。“过去六个月我们见证了爆炸式增长。”(完)

    编译 白云/王灿/王琛；审校 孙茉莉/李春喜/刘秀红

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