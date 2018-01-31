焦点：亚马逊、伯克希尔哈撒韦和摩根大通将组建公司 挑战美国医保系统

路透1月30日 - 亚马逊(AMZN.O)、伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)及摩根大通(JPM.N)周二称他们将组建一家公司，为他们数十万的美国员工降低医疗成本，向效率低下的美国医疗保健系统发起挑战。

此举由这三家美国知名企业的领导人--亚马逊执行长贝佐斯(Jeff Bezos)、伯克希尔哈撒韦的巴菲特(Warren Buffett)和摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)发起，将挑战世界上成本最高昂的医疗保健系统，该系统的成本与日俱增，伤害企业获利。美国医疗保健公司的股票普遍下跌。

这家新的非营利企业最初将专注于为他们逾50万美国员工提供“简化、高品质和透明医疗”的技术。三家公司没有详述他们的策略，但表示他们正在为新公司物色执行长。

医疗保健行业专家称，这家新实体最终可与制药商、医生和医院直接磋商，并会利用他们庞大的数据库来更好地应对这些服务成本。

此举可能冲击该行业的“中间环节”，包括医疗保险商、药房和福利经理等。

“不断攀高的医疗成本就好像是依附于美国经济的寄生虫，”巴菲特指出。“我们集团虽然没有解决这一问题的方法，但也不认为这是不可避免的。”

ISI Evercore分析师Michael Newshal表示，保健类股下跌说明，投资者担心该行业会遭到破坏。该行业得益于医疗价格的逐年上涨，但也日益受到美国消费者、监管机构和政界的严密审视。

“在医疗行业的许多企业，甚至可以说几乎所有企业都从许多年来医疗成本的高涨中获益。如果出现一种压力来降低这项成本，这种影响就会传导至整个系统，”Newshal称。

**主要颠覆者？**

美国每年的医疗支出增长高于通胀率，2017年占美国经济的比重达18%。超过1.6亿美国人可以从工作的企业获得医疗福利。

大型医疗企业努力在不影响利润率的情况下降低成本。最近连锁药房CVS Health达成协议，以690亿美元收购安泰保险(Aetna)(AET.N)，认为此举可为美国的雇主省钱。

该行业的投资者认为亚马逊会颠覆医疗行业，就像在零售业那样，因最近几个月有媒体报导称，该公司考虑进军药品行业。

分析师称，与美国最大的银行摩根大通及全球第三大上市公司伯克希尔哈撒韦联手，带来了重整该行业的新机会。

为亚马逊、摩根大通和伯克希尔哈撒韦提供福利管理或健康计划的医疗保险商受到的冲击可能最大。

联合健康集团(UnitedHealth Group)(UNH.N)、信诺集团(Cigna) (CI.N)和医疗保险商Anthem(ANTM.N)股价下跌4-7%。

CVS (CVS.N)和沃博联(Walgreens Boots Alliance) (WBA.O)以及快捷药方(Express Scripts Holding)股价跌幅都在4-5%之间。药品分销商康德乐健康(Cardinal Health)(CAH.N)、美源伯根(AmerisourceBergen) (ABC.N)和麦克森(McKesson)(MCK.N)下跌1-3%。

亚马逊上涨1.4%，伯克希尔哈撒韦微跌0.2%，摩根大通跌0.9%。(完)