亚马逊意大利配送中心及德国仓库工人举行黑色星期五罢工

路透米兰11月23日 - 工会方面表示，亚马逊(AMZN.O)在意大利一主要配送中心的员工计划举行历来首次周五罢工，同时在德国六处仓库的员工也将举行罢工，目前正值全年最忙碌的购物季之一，公司业务可能受到影响。

和欧洲其它地区一样，意大利近几年也开始流行美国的黑色星期五习俗。这是感恩节之后的第二天，零售商会有大幅度的折扣优惠。

工会组织发表声明称，意大利北部皮亚琴察中心的500多名亚马逊员工同意举行罢工，此前与公司协商奖金问题未成。

工人们还决定在12月31日以前不加班。这一时期正值业务高峰季，亚马逊通常需要招聘临时人手才能完成工作。

亚马逊在皮亚琴察中心共有约1,600名正式员工，这是公司推出意大利文网站后在该国建立的第一家配送中心。

德国的Verdi商业联盟表示，德国六个亚马逊配送中心的员工周五也将罢工，此为薪资与工作条件长期争端的一部分。

“全球最大的线上零售商想在这一天达成创纪录的销售，员工却必须不只在这一天展现出创纪录的绩效，让亚马逊如愿以偿，”Verdi理事会成员Stefanie Nutzenberger表示。

意大利亚马逊在声明中表示，仍在努力保证在黑五及后续几天按时为顾客配送。

该公司表示，给予员工的薪资在物流业中数一数二，还提供了诸如私人医疗保险或训练计划款项等福利。

根据顾问公司EY，意大利电子商务成长迅速，该国线上销售仅占整体零售销售的10%，只有欧洲平均水准的一半。(完)