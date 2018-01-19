亚马逊新园区决选名单多伦多入围 恐怕又让特朗普不开心

路透多伦多1月18日 - 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)将加拿大最大城市多伦多，列入其大型新园区20个遴选地点决选名单，可能激化该公司与美国总统特朗普的紧张关系。

亚马逊周四表示，在公司挑选第二总部地点的角逐中，多伦多与19个美国地点通过了第一关。亚马逊承诺对此园区投资50亿美元，并提供5万个就业岗位。

在评估选择多伦多的利弊时，亚马逊必须考量加国开放的移民政策、顶尖科技学校，以及普及医疗保险制度等优势，是否能大大超过惹恼特朗普可能招致的麻烦。特朗普强力施压美国企业对国内投资。

“决定在美国以外的地方投资，可能面临政治后果，”多伦多大学都市研究计划主任Shauna Brail表示。

特朗普早已发过推文抨击亚马逊和其创办人贝佐斯。特朗普说美国邮政应该调高亚马逊的运费；贝佐斯也是华盛顿邮报的老板，特朗普用假新闻散布者来形容华邮。

亚马逊周四称今年料将做出决定。如果多伦多雀屏中选，对于已然失和的美加贸易关系将造成多大影响目前尚不明朗。其他有意争取亚马逊落脚的城市还有华盛顿特区以及其周边两个社区--马里兰州蒙哥马利郡、以及北维吉尼亚。

“国际政治是亚马逊必须思考的问题，”Toronto Global执行长Toby Lennox说。该公司为多伦多及其周边城市提交了方案，其背后有安省及联邦政府的支持。“我们把能提供的最佳条件都搬出来了。”

加拿大联邦政府官员对于政府可能为多伦多采取何种造势行动不予置评，也不评论加美关系会受到甚么样的影响。(完)