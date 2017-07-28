焦点：亚马逊成本飙升打压季度获利锐减77% 股价盘后下跌

路透7月27日 - 全球最大的在线零售商--亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四公布，季度获利重挫77%，并预计当前季度或将出现营业亏损，因公司大量投资于视频内容以及印度等迅速增长的经济体。

该公司股价今年以来已上涨近41%，盘后下跌3%至1,014.75美元。

亚马逊预计当前季度的表现料为营业获利3亿美元至亏损4亿美元之间。据FactSet StreetAccount，分析师原预计第三季为营业获利9.31亿美元。

这个消息对于华尔街似乎并不新鲜。尽管亚马逊持续录得强劲的营收增长，但由于零售利润率微薄，加上公司大举投资以扩大在美国的版图，所以获利常常跟不上营收的速度。

亚马逊销售的商品已从最初的各类书籍，扩展到从服装到家用电器等电商传统上的销售禁区。其网站上的商品种类繁多，令人眼花缭乱。

但这是要付出代价的。亚马逊表示，截止6月30日的第二季营业支出增长28.2%至373.3亿美元。

“所有类目的运营支出都增加了，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter称，并指出营销、内容和仓储物流成本均上涨。

亚马逊首席财务官Brian Olsavsky在与记者的电话中称，“我们的视频内容支出将持续增加...”，并称这将有助于吸引消费者成为亚马逊Prime会员。

Prime会员在美国每年只要支付99美元，就能享受快速购物和视频流服务，这鼓励购物者更常购物、买更多商品。

Olsavsky不愿讨论公司对高档零售商全食超市(Whole Foods Market)(WFM.O)的策略细节。亚马逊上个月表示，计划以137亿美元买下全食超市。

然他表示，“当我们扩大杂货和消耗品项目，我们由衷地认为这将是一大帮助。”

亚马逊表示，净利降至1.97亿美元，每股盈余0.40美元，上年同期分别为8.57亿美元及1.78美元。

净营收成长24.8%至379.6亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期营收为371.8亿美元，每股获利1.42美元。(完)