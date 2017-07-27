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亚马逊在新加坡推两小时配送服务 与阿里巴巴正面交锋
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2017年7月27日 / 凌晨4点16分 / 9 天前

亚马逊在新加坡推两小时配送服务 与阿里巴巴正面交锋

路透新闻部

1 分钟阅读

2017年7月27日，亚马逊新加坡网站宣布推两小时配送服务。Thomas White

路透新加坡7月27日 - 电商巨头亚马逊(AMZN.O)周四在新加坡推出两小时配送服务，由此进军人口众多的东南亚市场，首次与中国竞争对手阿里巴巴(BABA.N)在这里正面交锋。

亚马逊之前虽然也向新加坡发货，但并未在这里提供更高端服务，比如包括访问该公司视频流服务的Prime服务等等。Prime Now新加坡网站周四上线，承诺两小时内到货。

在亚洲，亚马逊基本是回避中国，聚焦印度。但这次来到新加坡，被外界广泛预期是进驻东南亚地区的门户。新加坡面积较小，人口仅略超500万，而东南亚地区人口达6亿人，而且目前仅有一小部分销售通过在线进行。

业界高管正在为强强对垒做着准备。

阿里巴巴拥有东南亚电商平台Lazada，并于上月增资10亿美元，将其在Lazada的股权比例提高至83%。

在亚马逊到来之前，阿里巴巴已于4月在新加坡针对注册客户推出LiveUp忠诚项目，叫车服务商优步(Uber)、视频流服务商Netflix (NFLX.O)、以及新加坡本地线上超市Redmart均参与其中；Redmart为阿里巴巴所有。

“新加坡将成为试验地，”Frost and Sullivan数字化转型业务副总裁Ajay Sunder说道。

“我愿意再给亚马逊两个季度的时间，他们应会很快在东南亚展开业务，至少是在大城市里面。”

Frost预计，到2021年，东南亚的线上产品销售将从2016年的160亿美元增长至710亿美元。(完)

编译 刘秀红/王琛；审校 陈宗琦/高琦

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