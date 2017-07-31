分析：亚马逊无所不在 成为企业财报会上的热议对象

路透纽约7月28日 - 哪个名号能够让汽车维修、实验室设备及游泳池装备等看来风马牛不相及的行业面临威胁？答案是亚马逊(AMZN.O)。

财报季展开至今，已有近700家美国企业公布季度财报。迄今为止，亚马逊这家电子商务巨擘的名号在大约每10场财报电话会上就会出现一次。而那些早就被亚马逊抢走生意的零售商还没有公布财报。

整体而言，根据路透对标准普尔1500指数成分股财报电话会抄本的分析，过去数周企业高管主持的75场电话会中，高管们若不是顺口一提、就是口气略带急迫地论及亚马逊。这个数字是提及谷歌或是其母公司Alphabet Inc(GOOGL.O)的两倍有余，更是苹果(AAPL.O)的三倍以上。

企业高管及华尔街分析师一再论及亚马逊，这是亚马逊影响力迅速扩大的最新迹象。亚马逊上个月以近140亿美元收购高档连锁杂货店业者Whole Foods Market Inc (WFM.O)，更是给人们的担忧情绪釜底加薪。

亚马逊过去只是主要对传统实体零售业造成威胁，但现在对美国企业的影响力已经扩及更多领域，一些人对它下一步可能进军的领域忧心忡忡。就连一些原本不把亚马逊视为最大威胁的企业高层，现在也要回答如何应对万一遭遇亚马逊入侵的问题。

在3M公司(MMM.N)的电话会议上，好几位分析师提起亚马逊。强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)的高层主管也被问到，亚马逊对强生旗下品牌可能构成威胁的风险。

麦当劳(MCD.N)执行长Stephen Easterbrook被问到亚马逊收购全食超市的可能影响时，并未正面回覆。但他坦言：“这正凸显出商业世界的颠覆力量，以及变化之快速。”

根据汤森路透追溯自2000年以来的资料，这是麦当劳、3M、强生高管在财报电话会议上首次碰到与亚马逊相关的提问。

“一听到那个名字就会害怕，即便他们可能要进军你所在领域的消息只是传言，”俄亥俄州托莱多投资咨询公司Alan B. Lancz & Associates Inc.的总裁Alan Lancz表示，其做投资已超过30年。“横跨这么多不同的行业、这么多不同的领域，我记忆中以前从未有过这种情况。”

**关注亚马逊**

并非所有人提到亚马逊都是一脸焦虑。很多时候，企业会兴奋地说起与亚马逊现有的和潜在的结盟、亚马逊最近会员日的优惠、或是收购全食超市(Whole Foods Market)可能会带来的一些机会。

但亚马逊在轮胎服务商Monro Muffler Brake Inc (MNRO.O)、泳池设备分销公司Pool Corp(POOL.O)以及热水器厂商A.O. Smith(AOS.N)的电话会议上，成了分析师担忧的来源之一。

“我可以告诉你，我们确实认为他们是一股势力，”Watsco Inc (WSO.N)首席执行长Albert Nahmad在回答问题时表示。“经济中从未出现像这样的情况。”该公司是暖通空调分销商。

“我们一直关注亚马逊的动向，”他说。

最重要的一点是，亚马逊规模庞大，愿意低价销售，并渴望推出大量不同的产品或业务线。它所带来的竞争威胁不容小觑。

在亚马逊周四公布的季度财报中，零售销售跳增，但获利下滑，在此同时，亚马逊以快速及巨资拓展至新消费领域与地区的脚步，丝毫没有放慢的迹象。

**全食超市连锁冲击**

亚马逊收购全食超市的交易震撼了零售业、超市业及食品供应链上的大大小小公司。但这已引发分析师向房地产投资信托(REIT)及银行业者提问他们在超市店面的曝险，而冷冻设备制造商Dover(DOV.N)及消费产品包装供应商Silgan Holdings (SLGN.O)，也都被问到这项收购案的影响。

“似乎所有人都在这个阶段询问这个问题，”Silgan执行长Anthony Allott被问到电子商务侵入超市领域时答道。他表示他认为这是个契机。

亚马逊在华尔街引发的讨论数量也是远远高人一等。

根据Street Contxt的资料，这个月投行研究报告、销售及操作评论中，提到亚马逊的次数几乎是微软(MSFT.O)及苹果的两倍，是Alphabet的三倍。

据Street Contxt，亚马逊被提及的次数将近各公司平均数的17倍之多。

KeyBanc Capital Markets股市研究分析师Jeff Hammond称，投资者担心各类工业用品分销商易受到亚马逊的冲击。

“对于区别度较低、价格偏高而块头较小较易投递的商品产品而言，亚马逊可能更有竞争优势，”Hammond称。

对一些高管来说，亚马逊带来的麻烦具有周期性特征，即便是在远超过其传统经营范围的领域。

Thermo Fisher Scientific (TMO.N)高管五年前就开始想方设法应对亚马逊带来的冲击问题。该公司CEO本月称，正在向电子商务及供应链投资。这家公司的业务包括向研究实验室供应设备等。

“我们非常认真看待亚马逊，”Thermo Fisher执行长Marc Casper在电话中表示，“而且我们一直没有放松。”(完)