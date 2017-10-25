美股业绩：超微预警第四季营收将下滑逾12%，盘后股价重挫11%

* 预测第四季营收将下滑12-18%

* 第三季营收连六季增长

* 盘后股价挫跌11%

路透10月24日 - 超微半导体(AMD)周二称面临行业竞争压力，预期将出现七季以来首季营收下滑，导致股价盘后重挫11%。

加密货币挖矿者对超微生产的芯片需求殷切，然而公司如今试图压低外界对这波荣景的期待。

“我们同时预测对加密货币的一些需求会有所趋平，”执行长Lisa Su在公布业绩后的电话会议中表示。

超微平淡财测所带来的影响盖过强劲的第三季财报，该季获利受到公司发布Epyc等伺服器(服务器)处理器及Ryzen桌上型处理器等新系列产品的助益。

超微预计第四季营收将较上季减少约12-18%。据路透计算，这意味着公司营收将在13.5-14.4亿美元上下。

“超微面临来自英特尔(Intel)和英伟达(Nvidia)的竞争等不利因素，”GBH Insights首席策略师Daniel Ives表示。

超微最大的竞争对手--英特尔最近发表新款Coffee Lake系列处理器，分析师表示，这可能对超微的Ryzen处理器构成挑战。

超微第三季总营收激增25.7%至16.4亿美元，超越分析师平均预估的15.1亿美元。

AMD称，第三季图形和计算业务营收增加73.5%至8.19亿美元。该业务生产用于服务器和游戏机的处理器。

该公司执行长苏姿丰在电话会议中称：“我们预计季节性需求将保持稳健，因为客户索尼和微软的产品PlayStation 4 Pro和Xbox One X将进入假日销售旺季。”

该公司公布，截至9月30日的季度实现净利7,100万美元，或每股盈余0.07美元；上年同期亏损4.06亿美元，或每股亏损0.5美元。

扣除特殊项目的每股盈余为0.1美元。营收从13.1亿美元增至16.4亿美元。

分析师此前平均预计，AMD每股盈余0.08美元，营收15.1亿美元。(完) (编译 龚芳/王灿；审校 张荻/徐文焰)