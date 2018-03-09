中国个股：京东方拟在重庆建设第六代AMOLED面板生产线，总投资465亿元

路透上海3月9日 - 中国液晶面板大厂—京东方周四晚公告称，其已签署投资框架协议，拟在重庆建第六代AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）面板生产线，总投资465亿元人民币。

另外，公司决定投建总投资达460亿元的武汉第10.5世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目，同时投资约100亿元在当地建设配套项目。

重庆AMOLED项目的玻璃基板尺寸为1,500mm×1,850mm，设计产能为4.8万片/月，主要产品为手机、车载及可折叠笔记本等柔性显示产品，项目计划于2020年投产。

该项目承接主体为重庆京东方显示技术公司，注册资本260亿元，京东方出资100亿元，占比约38.46%；重庆市政府拟指定重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业、重庆两江新区承心企业管理合伙企业和渝资光电产业投资公司出资，合计出资160亿元，其中渝资光电现为京东方的大股东之一。该项目注册资本与总投资的缺口，通过外部融资解决。

继去年8月签署框架投资协议后，京东方周四召开的董事会正式确定武汉高世代TFT-LCD项目，由京东方出资60亿元、武汉临空港开发区工业发展投资集团出资200亿元组建项目公司。项目建设期为24个月，设计产能为12万张/月，主要生产65英寸与75英寸的4K/8K、60Hz/120Hz电视面板产品。

京东方还决定在武汉建设配套项目，包括由全资子公司京东方健康投资公司建设数字医学中心以及健康示范社区项目和医学转化与智能中心项目。

京东方周四收报5.71元，过去一个月累计涨2.33%。（完） (发稿 林琦 ;审校 曾祥进)