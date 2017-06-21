台湾汇市：台币早盘走贬因A股将纳入MSCI新兴市场指数，外资反手汇出

路透台北6月21日 - 台币兑美元周三早盘出量走贬。交易员表示，受到中国A股将纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，早盘外资反手大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台币获适度支撑。

他们并称，美国联储局(FED)上周宣布升息一码的同时还公布缩表计划初步细节，促使美元空头回补，早盘韩元等亚币均呈贬值走势，台币亦跟着走低。

〞外资汇出，因为A股要纳入MSCI新兴市场指数，韩元也是走贬。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员则表示，市场原预估美国FED今年最多升息三次，惟FED上周公布缩表计划，效果等同货币紧缩，因出乎市场预料，促使美元空单回补；而受台币趋势看贬影响，出口商开始惜售，加重台币贬值力道，〞出口商有出来，但不多了，惜售的气氛有加重，进口商开始小小紧张。〞

本地时间10:33，台币兑美元贬值4.1分报30.442，交易区间在30.431-30.460；台北外汇经纪商成交达2.88亿美元；韩元兑美元报1,141.1，上日收在1,135.4；台股加权指数则涨0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.426/30.466，上日收在30.465。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.350-30.500

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