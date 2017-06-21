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韩国金融市场：韩股跌至三周低位，因中国A股将纳入MSCI指数且油价下跌
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2017年6月21日 / 凌晨2点56分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩股跌至三周低位，因中国A股将纳入MSCI指数且油价下跌

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟        决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。
    
    0213GMT，韩国综合股价指数       跌0.4%至2,359.97点，此前一度触及6月1日来低位2,346.19点。

    “油价下滑以及MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，现在
正令外资却步。”Cape Investment & Securities股市分析师Kim
Ye-eun说道。
    
    “除资讯科技类股外，几乎所有主要绩优股似乎都小跌。虽大盘整体
表现会回落，但本周后半段料回升，毕竟中国A股加入MSCI指数只是暂时
性因素。”Kim称。
    
    韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟
决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元
的资金流出。
    
    美国指数供应商MSCI明晟周三早晨宣布，从2018年6月开始将中国A股
纳入MSCI新兴市场指数，这将吸引数以十亿美元计的资金流向中国A股，
并降低韩股在该指数的权重。            多数分析师预期，鉴于韩国股
市的高流动性，预期整个影响将不会很大。

    实际上，政府方面表示，韩国股市可能会摆脱资本外流的影响，6月20日收市时，在主
板市场KOSPI上市的股票总市值为1,536万亿韩元。
    
    接近中午时，外资卖超1,005亿韩元(8,824万美元)韩股，机构投资者卖超724亿韩元韩
股，这对该指数构成拖累。
    
    权重股三星电子           跌1.9%，现代汽车           跌1.8%。
    
    韩元兑美元          跌至两个月低点，报1,141.2，较周二收盘价1,135.4跌0.5%。
   
                               0213 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,141.2      1,135.4    
    日圆/韩元                  10.2515      10.2362
    韩国公债期货       *        109.43       109.44   
    韩国综合股价指数           2,359.97     2,369.23
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 杜明霞/孙茉莉/侯雪苹；审校 李爽/戴素萍/于春红)

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