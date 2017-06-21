韩国金融市场：韩股跌至三周低位，因中国A股将纳入MSCI指数且油价下跌

路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟 决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。 0213GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至2,359.97点，此前一度触及6月1日来低位2,346.19点。 “油价下滑以及MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，现在 正令外资却步。”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说道。 “除资讯科技类股外，几乎所有主要绩优股似乎都小跌。虽大盘整体 表现会回落，但本周后半段料回升，毕竟中国A股加入MSCI指数只是暂时 性因素。”Kim称。 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟 决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元 的资金流出。 美国指数供应商MSCI明晟周三早晨宣布，从2018年6月开始将中国A股 纳入MSCI新兴市场指数，这将吸引数以十亿美元计的资金流向中国A股， 并降低韩股在该指数的权重。 多数分析师预期，鉴于韩国股 市的高流动性，预期整个影响将不会很大。 实际上，政府方面表示，韩国股市可能会摆脱资本外流的影响，6月20日收市时，在主 板市场KOSPI上市的股票总市值为1,536万亿韩元。 接近中午时，外资卖超1,005亿韩元(8,824万美元)韩股，机构投资者卖超724亿韩元韩 股，这对该指数构成拖累。 权重股三星电子 跌1.9%，现代汽车 跌1.8%。 韩元兑美元 跌至两个月低点，报1,141.2，较周二收盘价1,135.4跌0.5%。 0213 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,141.2 1,135.4 日圆/韩元 10.2515 10.2362 韩国公债期货 * 109.43 109.44 韩国综合股价指数 2,359.97 2,369.23 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/孙茉莉/侯雪苹；审校 李爽/戴素萍/于春红)