港报财经评论：A股守得云开，晋MSCI启新里程--经济日报6月22日

A股守得云开，晋MSCI启新里程/ 林瑞芬

A股四度闯关MSCI新兴市场指数终于成功，「入摩」之路不容易，里程碑已立。A股已成功「入摩」，不是终点，只是起点，放远眼光看A股！

A股成功「入摩」，可分短、中期作分析，当中，短期意义肯定大于实际。

因为考虑到按照MSCI批准成分股指数到实际调整指数的时间跨度，实际增量资金在2018年第二季前后才会入市A股。另一方面，按A股所占MSCI新兴市场指数比重估算，如德银估计，基于MSCI新兴市场目前市值1.6万亿美元估算A股「入摩」初期，只会带来约120亿美元资金流入，相对于A股现在日均成交金额逾3,000亿元人民币的规模来讲，实属「杯水车薪」。

不过，中长期来看，A股纳入MSCI指数体系将推动国际资金配置中国市场，促进A股国际化。此外，亦催促A股制度化，完善市场，降低散户化，增加机构投资者才有更长远的健康发展。

MSCI明晟虽为A股报佳音，但美股仍在高位反覆，正如周二指，周一纳指午市升幅已收窄，周二转跌，加上，季结在即，预期入市资金有限，昨日冲喜不了港股。恒指昨收报25694点，跌0.6%；国指收报10393点，跌0.7%，大市成交额765.2亿元，典型借好消息出货之势。

短期刺激消息似乎已尽出，港股在连升5个月后，本月似乎已到转折位，调整浪开展，反覆整固至7至8月。技术上，恒指受阻于26100点，向下回吐，宜守稳于50天綫25000左右。周綫图所见，恒指25000也是一个关键的技术位，2007及2015两年曾突破到，守稳反覆攀高。国指方面，进一步回落，日綫图短期上升轨支持位在近10200，而按周綫图所示的中期上升轨支持在10150附近，相距不远，成为后市关键支持区10150至10200。

就快季结，大户心态也想维稳，阿爷心思更甚是，第五届香港特区政府主要官员已获国务院任命，7月1日回归20周年在即，除非外围美股出现极大波动、急插水；不然，暂看港股虽然上冲阻力力量受约束，调整幅度应该不深，恒指守稳50天綫，还是有把握。

港交所（00388）昨日高低波幅扩濶，早段被质低，最低见198.8元，但日内又抛升至最高见203.6元，收报200.2元，全日录得跌幅约0.4%。作为香港金融市场独有营运的港交所，随着A股逐步开放，两地交旺频密，商机处处，中期前景更为确认。短期股价反覆，无损对中期前景的信心。技术上，后市只要能升穿中期阻力210元，将是重要突破点，大阻力前反覆，则以稳守周綫图所示的上升轨192元为佳。

上证50指数昨报2497点，微升0.9%；上证综合指数报3156点，微升0.5%，略为冲喜。正如笔者所指，5月以来，上证50指数已有一段偷步炒升的博弈，现况反而呈获利回吐。以幅度计，则不如港股深，始终外资目前不易沽空A股。

中期来讲，随着A股「入摩」，更为看好平安保险（02318）前景，平保A股（沪：601318）昨升2.8%，收报49.43元人民币。一来，预期随着A股的制度完善化，中期有利增加内地保险资金的投入安全性，投资滚存回报率潜在提升空间大。二来，金融市场将有更多衍生产品，有利保险企业灵活运用、运作。三来，市场因素而言，平保也是内地重磅指数成分股，如上证指数、上证50指数，又有A、H股同步上市，在外资基金被动追踪指数时，必然成为受追捧对象。

此外，平保的商业模式较同业领先，一个帐户（主帐户）、两个超市（金融超市、生活超市）、一扇门（任意门），通过「一个客户、多种产品、一站式服务」的综合金融经营模式，为3.77亿互联网使用者和1.38亿客户提供保险、银行、资产管理和互联网金融产品及服务，并围绕「医、食、住、行」中与金融相关的领域提供服务，充分利用大数据来经营。只要内地金融市场环境配合，平保发展潜力不容忽视。

技术上，平保股价年内升穿45元阻力后，成为有力支持，止蚀参考，向上反覆挑战回探60元，昨收报52元，微升0.2%，可候低收集。（完）

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