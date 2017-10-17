《分析》图鲁兹夜未眠：空客暗度陈仓进入美国市场 让波音措手不及

路透法国图鲁兹10月17日 - 两年前，在路透取得相关谈判的消息之后，空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)执行长Tom Enders决定中止收购庞巴迪(BBDb.TO) C系列喷射客机项目的协商。周二他态度丕变，转向支持一起内容相似的交易，两次做出的决定的时间都在深夜。

资料图片：2017年4月，法国图鲁兹，空客总部的企业标识。REUTERS/Regis Duvignau

这家欧洲最大航太集团深夜做出的决定震惊飞机产业；最近几周波音(BA.N)和庞巴迪之间的贸易争端备受业界瞩目，C系列飞机恐将受到美国巨额进口税负的打击。

如今，美国航空业者订购的110-130人座C系列飞机，将在空中客车的美国阿拉巴马州组装厂生产，绕开了任何潜在的进口关税惩罚，此举杀得波音措手不及。

波音在诉状中称，C系列客机可能会对美国就业岗位造成冲击。如今分析师指出，此一形势的转变反而可能为美国共和党关键州创造就业，不过波音称这两家获得补贴的竞争对手的交易相当可疑。

这起交易同时暗示空中客车推销A319的努力画下句点；A319是空客旗下最小的喷射客机，已经多年没有销售实绩。

“空客和庞巴迪就C系列客机的意外合作，为这一新机型的未来打下包票，挤掉了A319，给波音带来威胁，”Leeham Co分析师Scott Hamilton写道。

但战略而言，此举影响远超波音和庞巴迪的纠纷，还有可能引发其他飞机制造商的还击，包括波音本身在内。

商用飞机领域有四强企业，其中空客和波音占主导，这两家公司共享150座以上飞机的市场。

巴西航空工业公司(Embraer) (EMBR3.SA)和庞巴迪则在100-150座市场以及较小型支线喷气飞机市场竞争。

但中国和俄罗斯成为后起新秀，争取打入这一年度规模达1,250亿美元的商业市场，日本等规模相对较小的区域竞争对手也在跟进。

**波音与巴西航空工业公司结盟?**

周二的协议拉开了行业重新洗牌的大幕。自空中客车前执行长加洛瓦(Louis Gallois)六年前警告市场变得过度拥挤，许多人就一直在期待着这一幕。

尤其是，这可能推动波音加强与巴西航空工业公司的既有合作关系巴西航空工业公司的E2喷射客机，是最可能因C系列协议而受到负面影响的机型。

“全球有两家顶级飞机制造商，同时还有两家二线飞机制造商，”Teal Group分析师Richard Aboulafia称。

“空中客车和庞巴迪目前成了盟友，这大幅提升了波音和巴西航空工业公司加强结盟作为应对的可能性。”

这种作法长久以来一直在私下进行考虑。

C系列的优势来自一款新型高效引擎。C系列在2008年推出后，最终促使空中客车在旗下A320飞机上采用同一代引擎，以保护其主要获利来源。

这转而迫使波音在2011年放弃了一款全新单走道客机计划，选择用类似引擎把畅销机型737改造升级为737 MAX。

但据熟悉该项目的两位消息人士称，波音已经设计了一款全新的飞机，这款新飞机应该会涉及到与巴西航空工业公司的密切合作。因此，两家公司加强合作的模板已经存在。

波音和巴西航空工业公司未予置评。

两家公司已在包括跑道安全和航空煤油替代产品等项目方面展开合作。两家公司的合作在近年来有所加强，包括波音承诺联合销售并支持巴西航空工业公司的KC-390军用飞机。

空客和庞巴迪的交易也意味着中国的战略推进将暂停，中国被普遍认为是空客和波音未来最有力的竞争者。

负债累累的庞巴迪在等待空客对C系列客机回心转意之际，也一直在与中国进行谈判。

“中国未能收购C系列，因此错失了一个推进其目标的良机，”一位业内策略师说。

**产品策略**

这起交易对于空客及波音的产品策略及技术也将产生深远影响。

一名接近庞巴迪的消息人士表示，空客将利用A321neo及C系列分别从上下两路夹杀波音的737 MAX 8机型。部分评论人士称，也可能会开发加大版的C系列飞机。

不过评论人士指出，航空公司不想要这种拼拼凑凑的产品。这起交易与空中客车产品册子上的一个核心哲学相冲突：生产一系列相容的飞机家族，从而可以简化机师和维修人员的调度。

空客也将取得具有潜力的技术。

庞巴迪在贝尔法斯特工厂的员工正利用一种创新的技术来生产机翼，未来或许可以应用在空客的飞机上；在波音和庞巴迪争端中，贝尔法斯特厂的就业机会成为政治风暴的焦点。

这可能使得波音和空客在世界贸易组织(WTO)多年来的争端加剧。庞巴迪贝尔法斯特厂接受这类英国政府的资助，意味着近期贸易摩擦可能在WTO更大规模的展开。(完)