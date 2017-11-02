分析：英国央行准备展开“缓步”升息？ 现实使然恐怕更接近“龟速”

路透伦敦11月1日 - 英国央行有麻烦了。

资料图片：2008年3月，英国央行总部大楼。REUTERS/Luke MacGregor

它看来准备在周四宣布10年来的头一次升息，利率预料将由0.25%调高到0.5%。但许多英国资产的投资人及分析师都不太相信这将成为“有限且缓步”升息周期的起点，就像英国央行2014年以来一直暗示的那样。

投资人和分析师反而认为，英退的不确定性及英国经济基本面的短板，将阻碍英国央行展开升息周期的计划，不论升息速度多么缓慢。

ADM Investor Services市场分析师Marc Ostwald指出，市场对于升息的预期可以用“仅此一次”来形容。他表示，英国央行及央行总裁卡尼近期对利率的指引，让他们自己承受了不必要的压力。

“英国央行把自己逼到无路可退，”他称。

卡尼认为，受到英国退出欧盟的影响，不引发通胀上升的英国经济增速安全上限将会下降。英国通胀率已经触及五年高点3%，高于英国央行的2%目标。

换句话说，就算经济增长疲弱，英国央行也需要升息，虽然在可预见的未来不太可能回到金融危机之前大约5%的水平。

尽管许多投资人原则上接受他的逻辑，但他们说实际上不可能无视目前显示经济乏力的硬数据，以及退欧谈判可能出现更多动荡的风险。

“我们认为英国经济处于结构性疲软的状况...因此本周过后进一步升息看起来难以实现，”伦敦对冲基金North Asset Management执行合伙人Nick D‘Onofrio表示。该基金管理着大约5亿美元资产。

他说去年英国的经常帐赤字在主要发达经济体中最高，这是一个脆弱点。

“我们可能趁英国央行升息后英镑反弹的机会卖出，”D‘Onofrio说。

**平衡措施**

隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)显示的金融市场预期为，周四升息25个基点的可能性接近90%。

Ostwald称，但这次升息后，英国央行2018年进一步升息25个基点的机率在周二时为30-38%。

其他市场观察人士称，投资人的看法没有那么谨慎。摩根大通策略师称，市场目前预期央行会在5月前跟进升息，明年年底前第三次升息的机率为50%。

但鲜有人认为，英国央行在首次行动后会匆忙行事。

Ostwald认为，卡尼面临解释英国央行未来利率意图的难题。

如果英国央行本周果真升息，卡尼需小心翼翼：他将想让公众放心，借贷成本不会急剧上升，同时又不能鼓励市场想当然地认为利率将维持在超低水平。

英国央行货币政策委员会(MPC)的升息基调在9月时明显提高，当时大多数委员觉得，如果经济和物价压力继续上升，可能在“未来数月”需要升息。这令投资人颇感意外。

市场原本预期该央行在2019年前不会升息，但很快就转而聚焦于11月升息的可能性。如果英国央行在周四改变基调，那么市场预期则会进一步转变。

路透上周调查结果显示，几乎所有受访者都预计英国央行周四将上调利率。但大多数受访者预计央行明年不会再度升息，受访者普遍预计，利率可能保持在0.5%直至2019年年中。

该项调查中，有70%受访者称眼下即便是升息一次也堪称错误之举，而这也是市场普遍的看法。

对于那些把英国退欧谈判进展视作心头大患的投资者，卡尼将很难让他们听进去关于未来利率上调的讯息。

“这个国家即将发生几十年来最重大的经济调整，英国央行却在这个当儿收紧政策，”伦敦Investec Asset Management的Multi-Asset Absolute Return基金主管Russell Silbertson说。

在英镑近期上涨之后，他已减持英镑仓位。

“鉴于家庭财务杠杆高且经济乏力，我们仍对(英国央行的)乐观态度存疑，”他说。

**前瞻指引之痛**

长久以来英国央行在引导市场对利率的预期方面饱受批评，央行在2013年时引进了名为前瞻指引的政策。

在卡尼带领下的英国央行，有着暗示升息然后无法实现的惯性。

“看起来的确像是大家还没接收到央行(对前瞻性指引)的意向，”前英国央行副总裁洛马克斯表示。他周二在经济研究机构Fathom Consulting举办的货币政策讨论中发表上述说法。

洛马克斯曾在直到2008年为止的五年期间担任英国央行货币政策委员会(MPC)委员。

“反对英国央行做法的人都会说，没有人晓得这是有条件的，我们就跟傻瓜没有两样等等，”洛马克斯表示，“也许这些反对者是对的。但对于卡尼愿意试试看，我基本上是给予肯定的。”

其他经济学家可没这么宽容。

Fathom Consulting董事总经理Erik Britton就表示，卡尼周四面临一个没有赢家的局面。

“我认为他们很有可能被自身的前瞻指引给绊住，”他表示。

“不论升不升息，他看起来都会有点蠢，因为即使升息了，大家会认为没有这个必要。如果没有升息的话，大家就会说‘这个前瞻性指引到底是干什么用的？’”(完)