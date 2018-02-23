分析：黑田东彦留任日本央行总裁 但第二个任期绝非坦途

路透东京2月23日 - 日本央行总裁黑田东彦获得留任，可以在这个不说全球，也算是全日本最重要的职位之一再干五年，但他或许感受不到多少喜悦。

首先，摆在73岁的黑田东彦面前的是一份繁重辛苦的工作：频繁的海外旅行，每年要在国会被盘问50次左右，那些议员们总是要他召之即来。

这些公开露面的次数是美联储主席的10倍，英国央行总裁的七倍，就算黑田东彦这样一个身体健康的工作狂，恐怕也难以招架。如果能干到2023年4月第二个任期届满，那时78岁的他将成为日本央行135年历史上服务期最长的总裁。

然而，对于书卷气十足的黑田来说，随着他的量化宽松(QE)试验变得旷日持久，年龄恐怕只是他第二个任期内最微不足道的挑战。

鉴于经济正在趋稳，他面前最重要的任务将是帮助央行顺利退出危机模式下的刺激政策，而且要在避免市场动荡的前提下将央行的打算透露出去。另一方面，如果经济重陷愁云惨雾，黑田东彦想要重新启动刺激政策的余地已经变小，过去五年央行已经进行了大规模的资产购买。

“黑田东彦采取的激进刺激是为了快速解决通缩问题，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。“但通缩仍未解决，并且还引发了变得很难缠的问题，主要是银行业问题。”

持续多年的近零利率压制了银行业，日本超过一半的地区性银行在截至2017年3月的一年核心业务亏损。

**通缩心态**

五年前，黑田东彦的工作是展开量化宽松(QE)的猛烈攻势，重振因强势日圆而表现迟滞的经济，使公众受到震撼并消除他们的通缩心态。

黑田东彦使用他过去作为日本高级汇率外交官监管汇市干预时练就的技巧，从量级和时间上震惊市场，从而使政策效果最大化。

而现在，问题已变得更加复杂。尽管日本经济实现40年来最长时间的扩张，但通胀率距离2%的目标仍很遥远，迫使日本央行以被认为不可持续的速度继续扩大资产负债表。

黑田东彦史无前例的QE试验，已经使央行吸纳了日本公债的40%，并使央行日益膨胀的资产负债表纳入了高风险资产，如交易所交易股票基金。QE成本不断上升，已成为日本央行决策者们争论越来越激烈的问题。

逐步结束刺激措施需要巧妙的沟通，以避免市场措手不及。传达退场计划从来都不曾容易过，由美联储前主席贝南克当年暗示要减慢资产购买后，2013年美债收益率大涨中便可见一斑。

日本央行1月时在例行操作中削减了购债规模，引发投资者不安警戒，推升日债和日圆上扬，这些影响让日本央行自己也始料未及。

“对任何一家央行来说，要想将意图完整的传达给市场，都绝非易事。”前日本央行理事门间一夫说道。

“沟通不良的风险永远存在，尤其是当央行要改变政策的时候。这是央行对外沟通的固有风险。”

**与首相安倍的关系**

发出宽松措施退场的信号，也可能导致黑田东彦与首相安倍晋三的和谐关系出现裂痕。

安倍周二指示阁员提出支出措施，以缓解明年上调消费税计划预料给民间消费造成的冲击。

日本央行承受来自安倍政府的压力，得将借款成本维持在低位，这让央行不太可能发出将撤回刺激的信号。若日圆升值开始损害企业获利和出口，近期市场抛盘可能也让政策制定者难以讨论退出量化宽松。

“日本央行应该撤回刺激，准备工具以应对下一次衰退--可能在2019年前后。”前日本央行政策委员会审议委员白井早由里称。“撤回刺激的最佳时机是在去年。如今机会已失，日本央行相当长时间内将不能再行动。”她对路透表示。

若发生最糟的情况，鉴于可用的手段不多，黑田东彦可能不得不扩大，而不是撤回刺激，以避开日圆强势等外部冲击。

经过五年的购债，日本央行持有的公债规模增至445万亿日圆(4.2万亿美元)--约相当于日本经济规模的80%--使其没有多少余裕可增加购债。

分析师表示，降息可能也证明适得其反，因那将限制金融机构的利润率，恐使银行体系陷入不稳定。

“日本央行于宽松政策上已出尽全力。”门间一夫称。“也就是说，已没什么其他的可行且有效手段了。”

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(完)