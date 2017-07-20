分析：即便央行宽松政策结束 长债仍是香饽饽

路透伦敦7月19日 - 在过去10年来的超低利率时代，市场对高收益的长期公债趋之若鹜。而现在，尽管各央行要紧缩政策，投资者仍没有什么要罢手的迹象。

葡萄牙上周发售3.15亿欧元(3.65亿美元)的28年期公债，收益率远低于二级市场水平--这是需求强劲的表现。阿根廷上月也发售了27.5亿美元的100年期公债。

英国5月发售的40年期公债吸引了创纪录的投资者需求，美国也在考虑首次发行超过30年期的超长期债券。

相比于短债，长债风险高回报也高。市场在当前对长债的这种热捧似乎有违常理。

包括美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行在内的全球主要央行正在考虑结束购买巨量长债的刺激计划，同时还要提高利率。这就会削弱所谓超长债行情的巨大吸引力。

一些投资者认为，长债的强劲需求持久不衰的原因，是美国和欧元区通胀率依然低于目标。通胀会侵蚀债券价值，期限越长受到的影响越大。

美国总统特朗普承诺实施数以万亿美元计的支出计划，曾引发全球性“特朗普通胀”的预期，但华盛顿的政治僵局令其承诺未能实现。

通胀的一个重要推动力--油价也仍然疲软。

长期来看，存续期交易将会继续受到被固定收益行业专家称为“新格局”的支撑。这种新格局是指可能出现的结构性低通胀，以及西方社会人口老龄化推动养老金产业蓬勃发展，这有利长债需求。

北欧联合银行(Nordea)首席策略师Jan von Gerich认为，债券平均存续期将继续上升，指称因标债时长债的需求突出。

“越来越多的投资者着眼期限更长的债券，”Jan von Gerich称。“债券收益率波动会对此有所影响，但目前而言，更多的可能是暂时性回调，而不是其他情况。”

存续期是衡量收回债券最初投资所需时间的一个指标。虽然是以年来计算，但存续期通常有别于债券期限，也可以用来把不同期限的债券与票息相比较。

这可以帮助理解为什么一再违约的阿根廷能够发行100年期债券，并吸引了浓厚的兴趣。该债券7.125%的票息意味着，多数现金流将是来自利息支付，而不是100年后偿还的本金。

以此计算，阿根廷债券的买家仅13年就会收回他们的成本。相比阿根廷发行的30年期债券要在12年后才会给投资者带来回报，这档百年债券显得更有吸引力。

**鹰派立场**

数年来较长期债券一直受到追捧，因为投资者争相获取这些债券带来的额外收益。美林10年期以上G7债券指数过去两年的回报率超过10%，而1-5年期债券指数涨幅仅1.4%。

过去三周主要央行的官员评论，让外界更加认为，在为了刺激经济而维持多年的超宽松政策后，主要国家的货币政策目前已来到转折点。

欧洲央行总裁德拉吉发表讲话时强调欧元区经济复苏，被解读为开启调整政策的大门。与此同时，英国央行总裁卡尼表示，英国央行可能在接下来数月讨论升息。

此外，加拿大央行还在上周进行了近七年来首次升息。

这些央行的鹰派言行，对长期债似乎只有暂时性影响。

过去三周，美林长债指数下滑幅度达2.5%，但收复了逾四分之一的失地，如今则似乎重回上升轨道。

“一方面，央行表示他们希望缩减购买，他们一直是曲线上那部分的最大买家，”先机环球投资多资产团队组合经理Hinesh Patel称。

“但从长远看，我真的喜欢较长的存续期。”

**新格局**

Patel认为，美联储升息可能使美债收益率曲线进一步趋平，就像在1994年和2000年代初期收紧政策周期的情况一样。那是因为，利率上升可能拉高短债收益率，与此同时，通胀温和将使得长天期券种收益率维持稳定或进一步下降。

对长期通胀低迷的预期，意谓投资者可能宁可选择将资金放在提供更好回报的长期债券。

“在收益率曲线趋平策略下，长债将比中期券种更受青睐。”BlueBay Asset Management投资组合经理Mark Dowding称。

美联储主席叶伦上周对国会表示，利率可能不会“进一步调升那么多”；同时欧洲央行官员则从强调将“谨慎且有弹性地”调整政策。这些都让债市存续期多头更为感到鼓舞。

全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)认为，收益率处于历史低档的情况将持续很久。贝莱德预期，随着主要经济体升息，长债与短债的利差将上升，但速度非常缓慢，且终将被避险需求压制。

“我不相信长期利率会升回4%水平。”Patel说。“若你去看传统经济学和薪资增长...可以看出我们已进入一个完全不同的新动态，因此基本上，已经永久性地压低了。”

(完)