分析：缴税高峰将至中国公开市场大额投放 十九大期间稳定资金面

路透上海10月20日 - 中国央行公开市场本周重启14天期逆回购，与七天品种组合放量操作，按逆回购口径计算单周净投放5,600亿元，创下约九个月新高，传递中共“十九大”期间的维稳意图。在央行大额投放安抚之下，资金面整体稳中偏松。

资料图片：2016年3月，北京，一家商业银行的柜员用点钞机清点人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

业内人士指出，结合十九大报告中对健全金融监管体系、防范系统性金融风险的强调，货币政策仍将继续配合经济去杠杆和加强金融监管的进程，短期料维持中性基调。

中信证券固定收益分析师明明表示，随着央行持续的流动性投放，DR007和R007(存款类机构与全口径七天质押式回购加权平均利率)均从季末高点下行，资金利率低位平稳，市场流动性水平中性偏松；而资金利率稳定在合理区间，也是应对了周中债市的快速下跌。

此外，央行公开市场逆回购超额净投放也综合考虑了月中企业缴税和央行逆回购到期等因素的影响，向银行体系提供充足的短期流动性。

中国央行本周累计开展7,300亿元逆回购操作，对冲1,700亿元逆回购到期后，单周净投放5,600亿元，仅次于今年1月14日至22日逾万亿的规模，为年内单周投放规模次高；若算上周二、周三到期的MLF共3,555亿元，全口径下单周也实现净投放2,045亿元。

央行自周二以来，还在每日的公开市场交易公告中点出了操作原因，包括对冲税期、逆回购到期、MLF到期、政府债券发行缴款等；而央行主动加强沟通，亦被视作稳定市场预期的一种表现。

华南一银行交易员指出，相对于10月较晚的税期(申报缴纳增值税、所得税等最后期限为10月25日)，央行逆回购放量的时点有所提前。虽然公告中并未点明，但市场普遍猜测十九大期间“维稳”是一个重要考量，继续观望下周大额净投放会否持续。

中国共产党第十九次全国代表大会10月18日-24日召开，中国国家主席习近平周三做报告称，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。报告要求，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控架构，深化利率和汇率市场化改革，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

本周债市现券收益率先升后降，在周四中国三季度经济数据公布之前，中国10年国债活跃券收益率周中一度升至3.75%，创近三年新高；不过经济数据公布后，因三季度GDP增速弱于稍早传言，现券收益率明显回落，资金面宽松亦提供支撑。货币市场方面，受益于央行投放，短期品种供需宽松无虞，跨月期限在缴税预期下略显紧俏。

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**政策基调料持稳**

北京一基金交易员认为，结合十九大报告及会议期间金融系统监管层的最新表态，经济去杠杆、监管加强和防风险仍然是金融工作的主线，这意味着短期货币政策可能难见大的松动。

中国央行行长周小川周四在十九大期间回答记者提问时表示，中国企业部门杠杆率偏高，要防范地方政府融资平台的变相债务问题，而去杠杆要将总量阀门把握好。银监会主席郭树清则称，十九大以后会进一步加强风险管控，今后总的趋势是金融监管会越来越严。

“所谓的把握‘总量阀门’，我理解是货币增速不会太快；相比过去每年大约13%的货币增速，接下来可能每年增量是稳定的，而增速就会下降了。”上述交易员指出。

申万宏源证券债券研究团队的解读报告认为，去杠杆还是会持续，不过会以稳健方式推进，控制总量、把控新增质量，防范资产价格剧烈调整带来的风险；对于地方政府变相融资仍会继续强监管，地方政府去杠杆会持续，基础设施增速尚看不到大幅反弹的可能。

他们并预计，后期资金面将整体稳定，监管政策也将陆续出台，不过监管对市场冲击不会再现四、五月份情况，债券后市仍偏乐观。

中国三季度GDP增速6.8%较前两季略下滑但符合市场预期，今年达到甚至超出6.5%的目标几成定局，三驾马车走势更为均衡。分析人士普遍预计，四季度经济会有一定温和下行，主要基于环保限产加码对工业、制造业的制约，财政支出增速放缓拖累基建，而且三季度表现超预期的房地产投资可能也会在销售降温之下承压；不过尽管如此，经济保持中高速增长意味着当前政策基调不会大变。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)