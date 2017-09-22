分析：中国科技企业成为投资人眼中香饽饽 人民币风险融资规模激增

路透香港9月22日 - 侧重中国的风险投资基金正在加大对中国科技企业以及国内资本市场进一步开放的押注，与之相应的是，人民币融资增长速度创下五年来最快。

今年截止9月底，人民币计价基金的基金经理们已经筹集958亿元人民币(145.4亿美元)，2016年全年融资规模为567亿元人民币。照这个势头，2017年融资规模有望创下自2012年以来最高；Preqin数据显示，2012年融资规模为1,458亿元人民币。

Preqin称，目前有78个基金计划在未来几年最多再融资1.15万亿元人民币，这其中多数是超大规模的国有实体，以及所谓的政府引导基金。这些基金主要促进国内的技术创新，涉及不同的工业领域，涵盖了从先进的工程技术和机器人，到生物科技和清洁能源。

其中包括中国结构性改革基金计划募集的3,500亿元、中国国有资本风险投资基金计划募集的2,000亿元人民币，以及中央企业国创投资引导基金计划募集的1,500亿元人民币。

这些具有政府背景的基金融资规模巨大，因此可能需要一些时间才能完成最终目标。比如，中国结构性改革基金成立于2016年，目前已经筹集了注册资本的20%。该基金主管在接受财新国际采访时表示，融资将在2018年底前完成。

“我们现在处于资本融资全盛时期的历史最高水平，地方、省级和国家级的政府支持实体培育孵化器与风投基金如雨后春笋般涌现，”中国首创执行长傅成(Peter Fuhrman)称。“中国政府机构资金充裕，希望培育创新和企业家精神，这就是其达成目标的方式。”

与之形成鲜明对比的是，根据美国风险投资协会(NVCA)，美国初创企业种子融资有所放缓，2017年美国风投融资增长也将表现平平。

**追求合适的企业家**

此前只有美元基金的企业，目前正在推出他们的首只人民币基金，譬如光速中国、晨兴资本、纪源资本及投资和商业银行Ion Pacific等。其他曾进行过美元和人民币融资的公司，眼下则向人民币基金倾斜，比如高瓴资本、红杉中国以及华兴资本等。

对这些企业来说，关键在于不能失去在不对外资开放行业的潜在投资机会，也不能错过与有意让旗下企业在本地而非美国上市的中国企业家进行合作的机会。

“在生态系统中追求合适的企业家，是我们的头等大事。因此，货币对我们而言只是工具，是我追求此类企业家所需要的工具，”经纬中国合伙人万浩基(Harry Man)称。“这就是为何手头要是没有人民币，最终会错失50%交易的原因。你将不得不筹集人民币资金，这也正是为什么所有人正在这么做的原因。”

消息人士称，红杉中国正在为一只新基金融资至少100亿元人民币，该公司为阿里巴巴(BABA.N)等中国科技企业提供支持。高瓴资本目前的目标是为其基金筹集约80亿元人民币，该公司是腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、京东(JD.O)等企业的早期投资者。

熟悉相关计划的人士指出，华兴资本的投资管理部门也正扩大其人民币储备，推出一档约60亿元人民币的新基金。该消息人士不愿具名，因为筹资细节还未公开。Ion Pacific正在筹措10亿元人民币的首档人民币计价基金，在此同时纪源资本首档人民币计价基金正接近完成筹资。

启明创投合伙人黄佩华表示，部分行业不允许外国投资人进入，例如文化和媒体产业要申请例如摄影等特定许可，且需要一个本地的投资人。

她补充称，如今本地股票市场的IPO窗口已经开启，这鼓励很多企业在本地上市；她指的是监管机构2017年批准的IPO数量增加，促使更多企业开始准备上市。先前审批速度缓慢且等候上市的家数过多，许多上市计划因而打消了念头。

这样的转变将让深圳及上海股市获得助力。汤森路透数据显示，中国今年已经有322件新上市案，合计筹集229亿美元。这已经超越了2016全年的252件，尽管中国的证券监管单位5月放慢了每周IPO审批速度。

这也可能降低纳斯达克(Nasdaq)及纽约证交所的影响力；先前许多中国高科技业者都选择在这两大市场上市。

“在中国这边，会发现医疗及媒体等管制行业、以及一些特定部分洁净科技行业，将需要政府支持才能启动，”纪源资本管理合伙人童士豪表示。“也可以见到金融科技领域及许多需要执照才能够在金融服务业运营的业者，因此他们倾向在中国上市。”

中国风险资本基金筹资状况：reut.rs/2xVAy8m

中国国内资本市场IPO状况：tmsnrt.rs/2jN0e0F

(完)