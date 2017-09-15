分析：欧盟推外汇交易监管新规 或加大外汇风险管控的难度及成本

路透伦敦9月14日 - 交易员称，欧盟外汇交易监管新规使得管理外汇风险变得更难、代价更大，尤其是对于对冲基金和保险公司等大型金融业者。

对于通过远期外汇和其他衍生品来对冲外汇波动风险的银行、企业和基金，新的监管规定将实施“变动保证金”政策。这意味着他们需要拿现金为每日的交易做担保。

市场人士称，这些规则将使投资者更难投资金融市场，因为他们必须流出更多资本。

“欧洲对远期外汇提高抵押要求的整个监管规定震动该体系，投资界明显感觉到影响，”道富银行驻伦敦的欧洲、中东和非洲(EMEA)外汇业务主管James Binny表示。

其他人士道出，这项规则通过确保一些大型业者在外汇波动下满足每日的保证金要求，从而减少草率交易的数量。在2008年金融危机时这种草率交易达到了顶峰。

“这背后的想法是防范全球再出现下一个雷曼兄弟和美国国际集团(AIG)，”Baker & McKenzie驻伦敦从事衍生品业务的Phung Pham表示，他指的是在2008年金融危机中陷入麻烦的美国两家大型金融公司。

新规将在2018年1月生效，交易对手必须在此之前把必要的文件准备好。他们还必须每天都要兑换保证金，实时计算所需要的对冲，而以往只需要好几天或者好几周才做一次，这是一个不小的工作量。

交易员称，这样的结果就是，他们不能充分利用市场机遇，在当前资金已经出现外流的局面之下，给他们又增添一个挑战。部分行业参与人士称，新规将降低欧洲城市作为外汇交易中心的吸引力。

美国的规定要松散的多。根据律师事务所Macfarlanes LLP的介绍文件，依据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法，实物交割外汇远期和外汇掉期不要求变动保证金。

该规定对于整体市场将产生怎样的影响，让一些分析师完全摸不着头脑，不过欧盟今年稍早生效的对于无本金交割远期外汇(NDF)的规定或许能提供一些线索。

一家欧洲银行驻伦敦的外汇全球首席运营官称，在交易量普遍下降的情况下，大部分的NDF交易目前都是基于汇率进行结算。

**积少成多**

与现金或现货交易不同，远期和其它衍生品的资本要求更高，因为他们是在未来某日结算的。在汇市走势不利的情况下，投行通常都会允许客户有几天的时间来提供额外的资本。新规则取消了这样的缓冲。

“单笔交易的资金规模小，但积少成多，则会限制基金可以投入市场的资金规模，”一家对冲基金的交易员称。

这项规定将强化大型对冲基金和养老金公司管理风险的做法。这些基金和公司每天都是从交易角度关注市场，因此相比那些可以显示用途与对冲要求相关的公司相比，他们才是衍生品的主力用户。

尽管英国公投决定退欧，但律师事务所表示在新规明年生效后将予以采用。决策者在接下来几年可能调整规定，具体将视退欧谈判结果而定。

这一点很重要，因为伦敦是全球最大的外汇交易中心，每天成交额超过2.4万亿美元。现汇交易占其中的三分之一，其余为衍生品交易。

近些年远期外汇及衍生品交易成倍增长。企业买入远期外汇或衍生品对冲外汇市场的剧烈波动，比如去年10月英镑的闪崩，或是今年迄今欧元兑美元大涨14%。

**意外的结果**

较高的资本要求可能导致一些小企业根本不去对冲它们的外汇曝险。

“对于许多小企业来说，迈入一个它们不得不抵押外汇风险的环境是巨大的一步。但技术、内部报告以及合规等方面的成本较高，”行业机构大宗交易市场经纪商协会(WMBA)主席David Clark称。

“最糟糕的情况是，人们最后说‘我不规避风险了。’”

一些分析师称，新的规定将驱使外资机构离开伦敦，迫使它们通过纽约，甚至是新加坡等其他中心进行交易；纽约和新加坡正在展开魅力攻势，以赢得更多市场份额。

Allen & Overy驻伦敦合伙人Nick Bradbury称，“大型银行趋向于对抵押品没有太多要求的交易中心。”(完)