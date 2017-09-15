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分析：欧元升值不用怕 欧股投资仍然机会多多
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2017年9月15日 / 凌晨4点42分 / 1 个月前

分析：欧元升值不用怕 欧股投资仍然机会多多

2 分钟阅读

2017年9月14日，德国法兰克福证交所。TREUTERS/Staff/Remote

路透米兰9月14日 - 欧元飙涨给已成为全球投资者最爱的做多欧股交易泼下冷水，但近期欧股有所走软，又带来了重新布仓并继续持有的机会。

基金经理押注政治风险逐步化解，并坚信欧元区将告别多年来的经济低迷和企业获利不振，在今年前五个月大举买入估值较低的股票，特别是那些势必从全球经济复苏中受益的个股。

但今年5月主要股指在两年高位见顶，并在接下来的整个夏季遭遇抛售，原因是欧元持续上涨，令人担忧欧元区大型出口商竞争力受损，进而影响其获利。

今年8月，欧洲股票基金甚至出现多月来首次周度资金外流，因欧元走强势头出乎很多人的意料。

但部分全球最重要基金认为跌过头了，而且欧元强势凸显欧元区前景较佳，因此业务侧重当地的企业股票可能提供丰厚回报。

“我过去曾持有许多出口股，但现在情况已有改变。”富达的Bill Kennedy称。自2004年以来他一直管理着规模达100亿美元的Fidelity International Discovery Fund基金。

Kennedy已在投资组合中，加入较多他认为将受惠于区域复苏的银行、建商和材料业者股票。

“欧元走强是信心改善的迹象...现实则是利率在上升，因为人们更有信心，而这是件好事。”他说。

欧元强势不只帮助许多企业降低进口商品成本，而且从过去来看，这还能提高境外投资者的回报，比方说Kennedy。

从法国建筑业者Vinci (SGEF.PA)和汽车厂商雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)，到德国地产公司Vonovia(VNAn.DE)及意大利零售银行Intesa Sanpaolo (ISP.MI)，都是分析师和投资者的上选。

这些企业的营收超过80%来自欧洲；由于内需提振经济复苏，欧洲见证了一连串的经济预测上修。欧洲央行将2017年欧元区国内生产总值(GDP)增长预估从先前的1.9%调高至2.2%。

然而欧元突然飙升明显在今夏展现了其左右市场的潜力，当时欧股的加码程度接近史上最高。

EPFR Global数据显示，8月的最后一周，欧股基金的赎回创下六个月最高，当时欧元兑美元站上1.20美元，为两年半来首见。

EPFR表示，追踪欧元区绩优股指数的交易所上市基金(ETF)受创最深，因有三分之二的欧股基金遭遇资金流出或者没有流动。

图表：欧陆股市和欧元 reut.rs/2jubvTs

**估值缺口**

机会无处不在。

“尽管欧元走强，GDP预估被上调，但专注欧元区的股票迄今表现并不出彩，”以Dennis Jose领衔的巴克莱策略师称。

譬如Fidelity，这家英国投资公司认为银行和材料类股是可押注的板块，若参考以前的经验，那强势货币就是一个好兆头。

巴克莱写道，纵观历史，欧元走强一直都是欧洲股票表现出彩的一个关键元素。

在起初遭遇与欧元相关的压力后，欧洲股票在本月展示了可经受住波动的迹象，从而引发了关注焦点可能很快就会转向企业基本面的预期。

欧洲央行总裁德拉吉上周对汇率波动担忧一概而过时，欧元再度升高，欧洲股市基本上则未受影响。

“我认为这种关联性(欧元上涨/欧股下跌)是情绪化的，最终将消失，”JCI Capital资产管理部主管Alessandro Balsotti表示。

投资欧洲的一个关键理由就是，估值再度变得具有吸引力。以市盈率来衡量，相比美股，自2009年以来泛欧STOXX 600指数从来没有这么便宜过。

Nick Nelson领衔的瑞银分析师认为，广泛布局欧元区市场的折价股票更有吸引力，并指出以往强势货币有时就伴随着欧洲获利的明显增长。

在他们看好的股票中，他们提到荷兰国际集团(ING) (INGA.AS)、法国餐饮业者Elior (ELIOR.PA)、万喜集团(Vinci)和雷诺，这些个股不仅在欧元区市场有很高的业务敞口，且估值颇具吸引力，获利前景强劲。

“展望后市，欧洲企业的盈利情况比欧元更重要，”JCI Capital的Balsotti说。

欧美股市估值差距对比图表： tmsnrt.rs/2jubCOF

(完)

编译 王颖/张若琪/戴素萍/侯雪萍/李爽 审校 郑茵/高琦/孙茉莉/张荻

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