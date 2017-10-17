分析：大量欧元区外债头寸要补汇率对冲 欧元涨势或将快马加鞭

路透伦敦10月16日 - 持有逾1万亿欧元外国债券、没有对冲汇率风险的欧元区投资者，由于今年欧元大幅上扬，他们在重新考虑汇率风险这个软肋。

资料图片：2015年3月，美元和欧元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

投资者要买入欧元来做对冲，这就会使欧元涨势进一步快马加鞭--从而给欧洲央行造成阻碍。

外界广泛预期欧洲央行将在下周政策会议上开始制定缩减货币刺激的计划，但强势欧元使情况复杂化，因为欧元强势会给通胀带来下行压力，而通胀已经处于低于目标水平了。

欧元颇具韧性的一个原因是，据投资者根据官方数据做出的估测，欧洲投资者自欧洲央行2015年3月启动量化宽松后买入了约1.16万亿欧元(1.37万亿美元)外国债券。

他们一直被迫买进非欧元债券，因为国内债券池中的大多数债券已被欧洲央行买走。

这些非欧元债券中大多数是在汇率未对冲的情况下购入，因为欧洲央行大量购入资产期间欧元疲弱，这意谓着海外投资的报酬在纳入汇率因素后将会更高。

虽然这些投资截至去年连续三年推升了回报--在此期间欧元兑主要货币按年贬值，但2017年已促使这些押注急剧转向。

欧元兑美元今年迄今已升值逾13%。

全球央行欧元储备图表：tmsnrt.rs/2xKW8N9

因此随着欧元升值，投资者急着保护其汇率曝险，尤其是在4月法国大选后以及7月。

但即便如此，投资者表示，有很大比例的外国债券投资仍未对冲，显示若欧元升势再起，与对冲相关的买盘可能重新浮现。

“如果欧元再度开始升值，这些投资者将不得不回到市场，再次开始买入欧元，就可能看到欧元/美元继续上行，”法国巴黎银行驻伦敦外汇策略全球主管Michael Sneyd称。

欧元兑美元周一交投于1.1786，距9月初测试的两年半高位1.21不远。

贝莱德(Blackrock)策略师建议为国际债券投资组合充分对冲汇率风险，但市场观察家估计，欧洲投资者所持的国际债券投资目前仅60-70%左右进行对冲。

Sneyd估计，整体对冲率每增加1%，会转化为价值约100亿美元的欧元买盘，这样的规模，即便对欧元/美元这个日均成交量近7,000亿美元、且流动性最好的货币对汇率来说也相当可观。

欧元仓位调整图表： reut.rs/2kUCx6Z

**欧元持稳**

在浮现汇率走低迹象时，债券持有者对欧元有投机性需求，这就解释了为何近期在西班牙加泰罗尼亚地区与中央政府发生冲突、以及德国大选结果出人意料之际，欧元还能够保持韧性。

本月初以来，欧元兑美元持稳，兑英镑和澳元等其它货币上涨。

欧元的稳健状态令部分投资者大惑不解，因为就在法国大选之前，反对欧元的极右翼崛起引燃人们对欧元区未来前途的担忧，还让欧元在今年初受创。

“已经有很多美元利好消息和欧元利空消息，但欧元维持在狭窄区间，显示要么是债券持有者、储备管理机构，要么是一些大型机构投资者在进行一些买入欧元的活动，”Lindengrove Capital执行合伙人Borut Miklavcic表示。

接受路透访查的分析师预计，欧元兑美元未来三个月将在当前水准附近交投，显示市场仍低估未对冲债券头寸可能提振欧元汇率的程度。

欧洲央行考虑未来如何对待2.3万亿欧元刺激计划之际，正密切关注欧元汇率。

经济稳步复苏为欧洲央行收回刺激举措提供了有利的背景，该央行购债计划面临合格债券稀缺的情况。但是，欧元进一步快速升值可能令欧洲央行推迟缩减刺激计划的进程。

“汇率高企应会导致较低的通胀压力，欧元区通胀稳定但相对温和，使得一些人认为欧洲央行可能推迟撤出刺激举措，”Macquarie Investment Management的债券配置经理Shaughn Wilkie表示。

但鉴于未对冲头寸的脆弱性，担心欧元走强可能不只有欧洲央行。

“我们仍认为这是悬在欧元投资者头上的达摩克利斯之剑，”法国巴黎银行的Sneyd表示。(完)