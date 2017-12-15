分析：欧元区公债收益率或面临新年冲击 因ECB月度购债额即将减半

路透伦敦12月14日 - 在欧洲央行(ECB)即将把每月购债规模减半之际，欧元区公债收益率(殖利率)已接近多月低点，令一些投资者担心2018年债市可能出现剧烈修正。

资料图片：2016年9月，德国法兰克福，欧洲央行总部。REUTERS/Ralph Orlowski

虽然债市是世界上流动性最高的市场之一，但一些市场参与者认为，央行注入的数万亿资金严重扭曲了收益率，因此并未反映金融刺激措施即将减少的影响。

“普遍认为央行购债急剧减速前景已被市场消化...(但是)我认为在央行资金的影响如此巨大的情况下，很难提前消化那种减速，”德意志银行全球信贷策略主管Jim Reid表示。

“当央行大力买进时，固定收益市场很难成为一个理性的双向市场。”

欧洲央行已经通过购买政府公债和公司债向市场注入了2.55万亿欧元(3万亿美元)，以抵御通缩，并重振2010年至2012年间遭受债务危机蹂躏的欧元区经济。

然而，欧元区今年经济成长可望创下10年来最佳表现，且通缩风险已然消退。自2018年1月起，欧洲央行每月资产购买规模将腰斩至300亿欧元，至少持续到当年9月。许多人预计该行量化宽松计画将于明年划下句点。

这样的前景本应压低债券价格，进而大幅推高收益率。然而，欧元区指标--德国10年期公债收益率本周却低见0.29%，10月时则为0.48%。

对高评级公债如此这般源源不绝的需求，令部份市场人士大惑不解。“这是个迷思，”一欧系银行要求不具名的交易员表示。

**行情大幅修正**

许多人相信欧洲央行1月开始减少购买资产时，市场行情有可能自此大幅修正。而修正走势有可能因市场的大量供给而被放大，因每年年初向来是发债的高峰。

“欧洲央行目前每天平均买进约25亿欧元政府债券。自1月起金额将降至约10亿欧元，”Haidar Capital Management执行长Said Haidar指出。该公司是一家规模为3.65亿美元的全球宏观对冲基金。

Haidar的预测基于对近几次欧洲央行购买模式的分析，以及该央行将维持公司债购买规模基本不变、主要减少公债购买的建议。

“由于供应缺乏加上欧洲央行的购买，近期债券收益率大幅下滑。不过这两个因素在1月会双双逆转，届时我们可能会看到去年的情况重新上演：欧债在去年年底时的表现较美债好30个基点，到1月时又落后30个基点，”他说。

确实，德国和美国10年期借贷成本之差在2016年最后一季曾一度走阔50个基点，原因是美债收益率在美国总统大选过后急剧上升。这种情况在2017年第一季逆转，该利差又一度收紧40个基点。

虽然这次的变化不那么剧烈，但德债自9月以来却一步稳步跑赢美债。

“(欧元区)收益率有理由进一步攀升，我们当然预期2018年欧洲央行可能会收紧政策，甚至可能彻底结束量化宽松，”AllianceBernstein固定收益投资组合经理John Taylor称。

“欧债方面会有一些波动，但随着我们靠近9月，收益率可能会大升。不论如何，我们预期明年收益率将上升。”(完)