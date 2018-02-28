分析：美联储主席鲍威尔首秀赢得华尔街称赞 尽管股市下挫

路透纽约2月27日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席鲍威尔周二在上任以来首次公开亮相，当天的股市反应不应被视为华尔街对其才能的盖棺定论。

近几周市况犹如过山车的美国股市，在鲍威尔国会听证后下跌。美国指标公债收益率上升，表明投资者预计美联储今年将收紧货币政策。本月初，鲍威尔接任美联储主席。

不过，鲍威尔在众议院金融服务委员会大约三个小时的听证，消除了投资者对其执掌美联储能力的疑虑。他宣读了事先准备的证词并回答了提问。

“他基本上是一个不偏不倚、‘保持航向’的继任者，”Stone & McCarthy Research Associates的市场策略师John Canavan称。“对市场而言，他的表现似乎令人放心且抱有信心。”

鲍威尔在成为美联储主席前，曾任美联储理事达五年多。他表示自12月以来，他对经济的展望已增强。投资者认为这一乐观言论可能暗示，鲍威尔对今年加快升息步伐持开放态度。

美股标准普尔500指数.SPX在鲍威尔听证会期间回吐涨幅，终场收跌1.3%，创过去六任美联储主席首次国会听证当日的最大百分比跌幅。

利率期货交易员仍押注美联储今年会升息三次，但开始认为今年升息四次的可能性接近三分之一。

“他说，他感觉经济在增强，这微妙地暗示，他将会提高他个人对今年升息四次的预期，这就是市场的反应，”JonesTrading首席市场策略师Michael O‘Rourke称。

投资者称，市场也在适应鲍威尔接替叶伦出任美联储主席。

虽然外界普遍猜测，鲍威尔执掌的美联储将延续一个近似的风格，但市场观察人士还是把联储最高层的变动看作一个风险因素。

Amundi Pioneer资产管理的经理人John Carey表示，“人们才开始去了解(鲍威尔)。他的证词将被钻研、分析、研究，”

鲍威尔在2月5日正式出任联储主席，当日美国股市暴跌，创出逾六年以来的最大单日跌幅。

在听证会上，鲍威尔被问及对股市的看法。

“我们不管理股市；我们设法实现物价稳定和最大限度的就业，”鲍威尔表示，“股市进入我们的思维; 这是企业筹资的重要场所; 这是投资者投资的重要场所。”

他补充道，“股市不是经济，但它是一个因素，具有一定的影响。”

有人担心，最近实施的减税政策会过度刺激经济并引发过多的通胀。

鲍威尔周二表示，公司税下调应该会导致更高的投资，这应该会提振生产率和薪资。但他表示，他坚定地致力于保持通胀率在2%左右的美联储长期目标。

“这次听证发出的信息是，鲍威尔不太倾向于放任经济过热，”Per Stirling Capital Management的董事Robert Phipps表示。

“根据教育培训和经验背景来看，他是资本市场的人，而不是经济学家，”Phipps说，“他理解通胀失控的风险。”

在鲍威尔证词陈述后，美国较短期与较长期公债收益率差距即告缩窄。收益率曲线趋平的情况，以往曾履次预示将出现的经济衰退。

在被问及美联储如何避免收益率曲线趋平时，鲍威尔表示，“随着经济走强，短期利率上扬，收益率曲线趋平是很典型的情况。”

他补充道，“无论何时都存在经济衰退的风险，但我如今一点也不认为这个风险很高。”

外界普遍认为鲍威尔的任命将可实现从叶伦政策的顺利过渡，而鲍威尔在其证词中也支持美联储渐进式升息的计画。

“除了现今渐进式升息轨道以外，他拒绝采取其他路径。当前的路径认同利率将趋升，而美联储将会缩表，”佛州Cumberland Advisors投资总监David Kotok表示。

美联储主席国会听证会首秀及市场反应图表：reut.rs/2BSSiT4 (完)