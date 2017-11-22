分析：德国政治僵局威胁欧洲改革势头 重新大选结果难料

路透柏林11月21日 - 就在半年前，政治形势似乎还非常有利于深度推进欧盟和欧元的改革。

资料图片：2015年6月，德国柏林，地标性建筑勃兰登堡门。 REUTERS/John Macdougall

马克龙曾以重整欧洲的承诺赢得了法国大选。默克尔似乎准备接受他的这种大胆设想，在巴伐利亚讲话时称欧洲到了自己掌握命运的时刻。

但在德国组建执政联盟的协商失败后，德国和法国新政府大举推动欧洲合作的前景变得愈发黯淡。

“政治不确定性已跨过莱茵河，”马克龙竞选团队的经济顾问Jean Pisani-Ferry表示。“欧洲已经习惯了具有明确立场的强势德国政府。但未来一段时间可能不会这样了。”

德国目前面临数月的政治僵局，就欧元区治理和欧盟防务和救济政策改革达成一致已然狭窄的窗口进一步缩小。

如果德国不得不重新选举，可能必须等到明年夏天才能组建成政府。届时欧洲与英国的退欧谈判将进入关键时刻，并为敏感的长期欧盟预算讨论做准备，而且即将迎来新欧洲议会选举。

欧元区领导人下个月将在布鲁塞尔召开特别峰会，将就欧元区更紧密的一体化问题展开为期六个月的讨论。

由于讨论看来可能推迟，官员称，在欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)提出的2018年6月前达成协议的机会渺茫。

一名欧元区官员称，“情况将搁置，直到德国组建正式的代理政府。在这个阶段，德国政府没有民意授权的情况下，我认为领导人在12月或6月都不会采取加深欧元区一体化的措施。”

**英国退欧**

另一受损的是欧盟加强国防合作协定的完成，即PESCO。法德希望在下个月的欧盟例行峰会上将其签署成法律。现在参与欧盟外交政策的外交人员称，可能目标过高。

自从2015年难民危机后，德国也一直是推动改革欧盟收容政策的力量。但这些讨论现已陷入停滞，使得意大利、希腊、波兰及匈牙利等国家焦头烂额。德国若是无法成功组阁，就无望突破瓶颈。

“我们有这么多尚待尽速处理但却无所进展的事情要做，这对整个欧洲来说都不是好事，”欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯蒂默曼斯对CNN说。

唯一不受德国政局影响的迫切议题可能只有英国退欧了，德国各党对英退的政治立场普遍一致。

不论如何，默克尔应可有足够的余地在欧盟执委会牵头的谈判中周旋。在新政府组建完成之前，她仍将是过渡政府的总理。

不过，对于2016年两大政治震撼弹可能促使欧洲各国积极改革的希望正逐渐沉寂。大家原以为去年的英国公投退欧和特朗普当选，将使荷、法、德、奥等国在本国大选后掀起改革浪潮。

**三个选项**

在自由民主党(FDP)周一退出与默克尔保守阵营及绿党的执政联盟谈判之前，外界就对默克尔能否具备马克龙的灵活身段，扮演三党关系微妙的“牙买加联盟“的领袖表示怀疑。

既然这些谈判都已破局，她显然有三个选项：说服德国社会民主党(SPD)再次组成右左翼“大联盟”；与绿党或FDP组成少数派政府；或者冒险重新大选。

迄今没有迹象显示，SPD的领导层将不履行担任反对党的承诺。周一时，默克尔看来已排除少数政府的选项。因此除非某些事有所改变，否则重新大选可能是未来唯一的作法。

这在3月或4月前可能不会发生，意大利将于这个时间点举行大选，也有可能产生悬峙国会。

至关重要的是，民调显示，德国就算重新大选，比起9月24日的投票结果，默克尔也不会得到更多的执政联盟选项。

的确，如果选民把第一次组阁失败怪罪到默克尔所在的保守党派上，那么对她而言，重新大选的结果甚至可能比目前处境更糟。

这将对德国政治稳定及马克龙的欧洲愿景带来进一步的打击。(完)