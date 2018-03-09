分析：全球钢铁市场料能安度特朗普征税风暴

路透伦敦3月8日 - 美国对进口钢铁课征25%关税的前景已点燃全球贸易战疑虑，但北美以外的钢铁生产商认为它们能安度这场风暴，对其业务或钢价也不会有太多干扰。

资料图片：2014年1月，俄罗斯利佩茨克，一家钢铁厂车间内的钢卷。REUTERS/Andrey Kuzmin

2017年美国进口钢铁3,600万吨，其中加拿大、巴西和韩国是主要的供应国，但其进口量占当年全球钢铁市场贸易量4.73亿吨的8%不到。

此外，关税将会导致一些产品被挡在美国市场之外，顾问公司Wood Mackenzie分析师估算最多会有1,800万吨将会被转移至其他市场，相当于年度贸易量的4%不到。

“这样的数量相对不多，不会对价格造成太大影响，”东盟铁钢协会(AISC)副主席Roberto Cola表示。该协会代表了东南亚的钢铁厂商。

美国总统特朗普上周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国和欧洲等主要贸易伙伴的报复。

“这是单方面征收关税的行动。没有人这么做。通常情况是会有一个程序，会有贸易补偿。这次跟平常不一样。在美国有人对钢铁大力游说，事情就这么发生了，”Cola表示。

中国钢材价格带动着全球价格走势，中国钢价目前较去年4月特朗普首次发起”232条款”调查时仍上涨近40%。当时的调查是关于钢铝进口是否威胁到美国国家安全。

凯投宏观(Capital Economics)首席大宗商品分析师Caroline Bain称，全球市场和美国贸易伙伴保持警惕，因为它们忧心新增关税之后更多此类措施将接踵而至，而不仅仅是对金属行业感到担心。

该机构预计2018年末美国钢材价格将达到每吨700美元，2016年10月特朗普当选美国总统前为476美元。但凯投宏观认为中国钢材价格不会受到冲击，因为中国对美国的钢材出口已经大幅减少。

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**安度风暴**

白宫称，特朗普将在本周末前签署总统文告出台关税措施，加拿大和墨西哥获得30天的豁免期，并且有可能延长。

虽然近年来中国钢材出口下降，但分析师称特朗普的关税措施针对的首要目标就是中国。

中国的工业扩张导致钢铁行业产能严重过剩，并使得出口激增，这迫使部分生厂商向美国等市场出口，从而压低全球钢铁价格，并伤及美国钢铁生产商。

特朗普指责称，享受补贴或采取不公平贸易行为的中国工业品扼杀美国钢铁与煤炭等行业。挽救蓝领工作机会是特朗普竞选总统时的竞选主张之一。

不过，美国已经对中国钢铁产品征收29%的关税。根据路透计算，去年中国对美国的钢铁出口，仅占其钢铁出口总量的1%。

中国钢铁工业协会表示，新关税的影响将微乎其微。中国对美国的钢铁出口，仅占其整体产出的0.1%。

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相比之下，美国的重要盟友—欧洲的钢铁市场会蒙受更大损失。

根据欧洲钢铁协会EUROFER，2017年欧洲对美国的钢铁出口占其总钢铁出口的15%。该协会还担心，有了该关税后，其他国家原本出口到美国的钢铁可能会转而流入欧洲。

但分析师称，即便是对欧洲而言，相关风险也受到抑制，因为布鲁塞尔正在考虑出台的所谓防护措施，有望保护欧洲免受那些改变出口地的钢铁产品流入的冲击。

“欧盟已公开谈判实施防卫关税。防卫行动将复制美国的保护措施，加大对欧盟市场的保护程度，”Jefferies分析师Seth Rosenfeld称。

他表示，在前美国总统小布什2002年对钢铁进口征税时，欧盟的防卫措施充分缓解了重定向进口的风险，支撑了欧盟钢铁业的渐进却强劲的增长。

欧洲一家钢铁生产商的消息人士称，尽管钢铁生产商可能有能力承受住关税的冲击，但该行业还是在竭力阻止特朗普采取任何有损行业的行动，因此才有了相关激烈的言辞。

塔塔钢铁欧洲(TISC.NS)告诉路透，”欧盟执委会宣布将采取恰当且迅速的措施来保护我们的行业，我们对此表示欢迎。”

“欧盟决不允许钢铁业的温和复苏遭到欧盟最重要政治盟友的破坏。”

**影响甚微**

土耳其钢铁出口商协会(Steel Exporters Association)称，预计美国加征关税不会对其带来重大影响。土耳其是对美国的第六大钢铁出口国。

第五大钢铁出口国俄罗斯称，预计会因美国加征关税遭受一些损害，但表示会低于欧盟和中国所受的伤害。

评级机构穆迪表示，对亚洲钢铁业者而言，因其对美出口占其总产量比重相对较低，因此关税课征的效应将在可控制范围内。

穆迪指出，韩国钢铁业者曝险最大，但浦项钢铁(005490.KS)及现代钢铁(004020.KS)等大型业者因出口分散，抑或高度仰赖国内市场，因此可望安度这场风暴。

全球最大钢铁制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.AS)表示，虽然政府对不公平贸易采取严厉措施是对的，但创建永续产业的唯一办法就是”钢铁生产国共同合作解决全球产能过剩”。

中国面临国内污染严重，加上贸易紧张情势升高，在过去两年合法钢铁产能已削减1.15亿吨，而非法产能则减少1.40亿吨。

根据谘询机构MEPS，这波削减产能推使全球钢价自2015年末以来大涨了六成。

然而，全球钢铁行业仍面临中国等地产能过剩的局面，美方担忧中国一旦遭遇国内经济下行，可能再度将降价的过剩钢铁外销。(完)