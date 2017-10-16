分析：伊朗内部权力斗争恐因特朗普的敌意而加剧

路透安卡拉10月15日 - 在美国对伊朗祭出新对策之际，伊朗人迅速团结以对，分析师及内部人士表示，伊朗得势的强硬派料将利用这次与华府的争端，削弱主张对西方开放的国内对手。

资料图片：第三方提供的图片显示，10月13日，一名男子在德黑兰收看有关美国总统特朗普讲话的电视报道。Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA/File Photo via REUTERS

美国总统特朗普周五警告称，他可能最终将终止2015年的重大核协议，多位官员表示，伊朗复杂权力架构的内斗恐将因此再度升高。

若伊朗与六国签署的协议果真开始瓦解，那些先前极力倡议此一协议的人士、例如务实派的总统伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)，就可能遭遇不利其政治生涯发展的挫折。

分析师指出，这可能导致伊朗的国安强硬派人士在国内变得无人可挑战，强化伊朗对外事务的独断，而这恐将导致中东紧张局势恶化。

眼下对于派系林立的伊朗政界菁英们而言，团结是个优先事项。

“现在最重要的是团结对抗外敌，”一名伊朗高官匿名告诉路透。由于该事件的敏感性，路透联系的伊朗其他官员也是如此。

“对于所有伊朗官员而言，最优先的是国家利益。”

但对于力挺达成核协议的鲁哈尼和务实派以及改革派盟友，他们在国内政界的地位可能变得更加不利。国际社会与伊朗达成核协议，通过取消对该国的制裁换取伊朗不发展可能用于制造核武器的技术。

**给鲁哈尼的批评者提供“大好时机”**

特朗普周五拒绝正式认可伊朗遵守了协议，即便国际检查员给出绿灯。此举无论是让盟友还是对手都颇为不满。

“与美国的紧张关系升温，是强硬派打击鲁哈尼的好机会，”一名鲁哈尼的盟友表示，他参与了历时18个月的核谈判。

鲁哈尼开启与世界大国进行核外交之门时，伊朗最高领导人哈梅内伊有所保留地给予支持，但也多次对于美国是否继续遵守相关承诺表达了悲观看法。

对于鲁哈尼而言，他所押下的赌注很高：他试图与世界重新接轨的努力，提高了在国内的支持率，也为他在海外赢得声望，打击了哈梅内伊的强硬派盟友；强硬派反对改善与西方国家的关系，也反对国内自由化。

如今，情势或许正在转变。

“强硬派会把特朗普的威胁当做对付鲁哈尼的武器...尽管享受到协议带来的经济益处，”德黑兰政治分析师Saeed Leylaz称。

“如果协议无法维持下去，鲁哈尼和及他的友善外交政策将会被削弱，”另一位伊朗高官称。

“当然，到时候势必会采取激进的区域政策。”

在伊朗独特的政教合一体制下，哈梅内伊是最高领导人，其次才是民选总统鲁哈尼。以往，当内部斗争危及到国家生存时，哈梅内伊会重新掌握控制权。

哈梅内伊一位盟友称，特朗普的政策最终将正中强硬派下怀，但“最重要的是伊斯兰共和国和他的利益。”

**如若以牙还牙**

作为对特朗普的回应，鲁哈尼暗示如果不能保护德黑兰的利益，伊朗将退出该协议。

该协议的存亡目前取决于美国国会，后者可能会试图修改或是恢复美国对伊朗的制裁。但即便美国国会拒绝考虑制裁，如果华盛顿和德黑兰采取以牙还牙式的报复性举措，该协议仍可能处于危险之中。

“只要双方还只停留在言语层面，事情还将照旧，”Leylaz称。

自从制裁取消之后，鲁哈尼已开始修复因重要石油业受限多年而受损的经济，并对全球投资者发出热烈欢迎。

但主要欧洲投资者在投资伊朗前可能会三思，以防伊朗与美国紧张局势加剧，而且该协议能否延续还是未知数。

“如果欧洲企业得不到美国所签政治协议的安慰，他们会(向对伊朗投资)喊停，”法国一位高级外交官称。

自该协议生效以来，已经在伊朗宣布重大交易的欧洲企业包括飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)、法国能源集团道达尔(TOTF.PA)和德国西门子(SIEGn.DE)等。(完)