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分析：日本企业因劳动力短缺遭遇用工荒 依靠非常规手段救急
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2017年10月3日 / 凌晨3点27分 / 15 天前

分析：日本企业因劳动力短缺遭遇用工荒 依靠非常规手段救急

3 分钟阅读

资料图片：2016年9月，日本东京一商业区。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透东京10月3日 - 由于就业市场处于几十年来最紧俏状态，日本服务企业招聘和留人困难，因此越来越多地采取非常规手段缓解这一问题。

他们可能促使家庭主妇就职，或退休人员重新回到岗位。在一些情况下，这意味着要为一些员工提供更好的工作环境，即便这样一来就要提高价格。另外，还有企业减少所提供的服务，可能是缩短营业时间，或者推迟扩张计划。

日本8月失业率处于23年低位2.8%，因为经济增强，以及迅速老龄化的社会中劳动年龄人口减少。

日本央行周一发布的季度短观调查显示，企业反映劳动力短缺的比例为1992年以来最高。

劳动力短缺可能拖慢经济发展速度，甚至抑制一些经济活动，从而降低日本实现阶段性可持续增长的希望。

根据Sun Mall所有者Pacifica Capital K.K.社长兼执行长Seth Sulkin，比如在千叶的Sun Mall，劳动力短缺导致有些租户放弃了在这里租用空间的计划，有些租户则因关键员工无人替代而关店。Sulkin还说，一家原本几个月内就会开业的新SPA馆由于人手短缺，不得不推迟开业日期。

“找兼职岗位的人数正在快速减少，尤其是在东京中心以外的地区，”Sulkin称。“我们建议租户把部分职位调整为全职岗位并加薪，但他们表示不能这么做，他们也得赚钱，”他说。

“在东京，招聘人手要容易一些，但也不像以前那么容易，”他说。相比之下，“在我们的千叶商场，我觉得地理位置是个大问题，这里就是没有足够多的人。”

**从家庭主妇到退休人员**

由于经济处于接近充分就业的状态，企业不得不设法寻找新的劳动力来源。

快餐连锁店日本麦当劳(2702.T)效仿便利店经营业者FamilyMart UNY Holdings (8028.T)，表示其将把兼职岗位的目标对准家庭主妇，以扩大除年轻人以外的核心员工。

Jobs Research Centre对超过4,000名有小孩的已婚妇女所做的调查显示，逾半数有小孩的家庭主妇有工作意愿，但找不到适合的工作。她们特别担心每天工作时间过长，可能无法兼顾家务。

企业出现改善工作条件以留住或吸引员工的迹象，其中包括Doutor Nichires Holdings Co Ltd (3087.T)，该公司对其咖啡连锁店的某些临时雇员，实施了遣散费的做法。在日本这个正职与临时性员工的薪资及工作条件落差颇大的国家，这种做法相当罕见。

包括Royal Holdings Co Ltd (8179.T)与日本麦当劳在内的部分餐厅业者，开始取消24小时营业制，但对于这个以提供全天候便利与服务而自豪的行业来说，这种做法远远称不上是企业的优先选项。

6月的路透调查中，超过80%企业表示，他们预期劳工短缺将迫使业者在未来几年限制所能提供的服务数量。

对于扩展劳动力所做一些努力，显现出企业思维改变并不大。

今年3月，人力资源公司Fullcast Holdings Co Ltd (4848.T)针对60岁以上日本求职者成立了招聘部，Fullcast高龄工作主管Yasuhiro Sumi表示，尽管登记注册的退休人士将近2,000人，但许多企业无法接纳他们。

“如果能有在离家远近、工作类型和工作时间等方面满足他们要求的工作机会，就会有大量人力可供雇佣，”他说。

许多企业虽然手中握有创纪录的现金，但一谈到用这些现金为员工加薪，还是会变得犹豫不决，部分因为他们无法将成本转嫁到客户头上，他们的顾客已经习惯于将近20年来物价多为下降的环境。

“似乎劳动力短缺的情况加重，并没有导致物价上涨，反映出薪资和劳动力成本的上升，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说。

**涨价幅度出乎意料**

不过，涨价的迹象还是有一些的，甚至那些以低价闻名的公司也是如此。

这些公司中，一家经营烤鸡肉串的连锁餐馆Torikizoku(3193.T)本月宣布涨价6.4%，为28年来首次。

日本最大的快递公司Yamato Holdings(9064.T)本月将送货上门快递费提高约15%，这样的涨价幅度为将近30年来首见。其他快递公司也迅速跟进。

Yamato提拨数以十亿日圆计资金，为超时工作且薪资过低的快递员提供薪资补偿后，已成为日本因应劳动力紧绌窘境的最佳典范。

“我们面临前线员工工作条件恶化的情况，”Yamato社长Masaki Yamauchi上周对记者表示。

Yamato承诺在2019财年底之前增聘1万名快递员，以纾缓当前5.5万名全职快递员的压力；这将减少后者超时工作的情况。

Yamato表示，新聘员工将主要来自公司目前的合同工。(完)

编译 王丽鑫/侯雪苹/陈宗琦/郑茵/龚芳; 审校 徐文焰/汪红英/张荻/王兴亚/于春红

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